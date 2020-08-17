17 августа 2020

Экс-глава УМВД Екатеринбурга проиграл в суде областному главку

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Заседание гордумы Екатеринбурга, кулагин сергей
Экс-начальник полиции судится с бывшим руководством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Сергей Кулагин окончательно проиграл в суде ГУ МВД по Свердловской области. Об этом сообщили URA.RU в Свердловском областном суде, где рассматривалась апелляционная жалоба бывшего полицейского.

«Решение суда первой инстанции оставлено в силе. После этого оно вступило в законную силу, истец имеет право обратиться в кассационный суд», — сообщили URA.RU в областном суде.

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Сергей Кулагин подал иск на ГУ МВД по Свердловской области из-за дисциплинарных взысканий, наложенных на него незадолго до увольнения со службы. Кулагин пытался через суд отменить дисциплинарные взыскания.

Как сообщало URA.RU, Сергей Кулагин ушел на пенсию в декабре 2019 года. Он прослужил в органах в общей сложности 21 год и семь месяцев. За службу имеет множество поощрений, в частности, награжден медалями «За боевое содружество» и «За отличие в службе» всех трех степеней. Однако взыскания перед увольнением повлияли на пенсию. Кулагин подал иск в суд Орджоникидзевского района и проиграл. Подал апелляционную жалобу в областной суд, но вновь потерпел неудачу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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