Экс-глава УМВД Екатеринбурга проиграл в суде областному главку

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Сергей Кулагин окончательно проиграл в суде ГУ МВД по Свердловской области. Об этом сообщили URA.RU в Свердловском областном суде, где рассматривалась апелляционная жалоба бывшего полицейского.
«Решение суда первой инстанции оставлено в силе. После этого оно вступило в законную силу, истец имеет право обратиться в кассационный суд», — сообщили URA.RU в областном суде.
Сергей Кулагин подал иск на ГУ МВД по Свердловской области из-за дисциплинарных взысканий, наложенных на него незадолго до увольнения со службы. Кулагин пытался через суд отменить дисциплинарные взыскания.
Как сообщало URA.RU, Сергей Кулагин ушел на пенсию в декабре 2019 года. Он прослужил в органах в общей сложности 21 год и семь месяцев. За службу имеет множество поощрений, в частности, награжден медалями «За боевое содружество» и «За отличие в службе» всех трех степеней. Однако взыскания перед увольнением повлияли на пенсию. Кулагин подал иск в суд Орджоникидзевского района и проиграл. Подал апелляционную жалобу в областной суд, но вновь потерпел неудачу.
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