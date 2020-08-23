23 августа 2020

В соцсетях обсуждают прогулку Лукашенко по Минску с автоматом. «Лучше бы переоделся женщиной»

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Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко появился в Минске в обмундировании и с автоматом без обоймы (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Накануне действующий глава Беларуси Александр Лукашенко появился на протестных акциях в Минске в необычном образе — национальный лидер прибыл ко Дворцу Независимости, выйдя из вертолета в военном обмундировании и с автоматом в руках.

Вместе с Лукашенко в военной форме был его 15-летний сын Николай, он тоже взял в руки автомат и надел военную каску. Пользователи Twitter и «ВКонтакте» бурно отреагировали на произошедшее. Лукашенко начали сравнивать с историческими диктаторами и шутить на тему вменяемости белорусского лидера.

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Фото: скриншот telegram-канала Алексея Пушкова

Протесты в Беларуси начались после опубликования результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал около 80% голосов. По данным независимых экзитполов, уверенную победу одерживала кандидат Светлана Тихановская. Силовики жестоко подавляли мирные акции, открывая огонь и применяя газ и гранаты. Вчерашний митинг оппозиции в Минске, по некоторым данным, собрал более 200 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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