В соцсетях обсуждают прогулку Лукашенко по Минску с автоматом. «Лучше бы переоделся женщиной»

24 августа 2020 в 08:08 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко появился в Минске в обмундировании и с автоматом без обоймы (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Протесты в Белоруссии Накануне действующий глава Беларуси Александр Лукашенко появился на протестных акциях в Минске в необычном образе — национальный лидер прибыл ко Дворцу Независимости, выйдя из вертолета в военном обмундировании и с автоматом в руках.



Вместе с Лукашенко в военной форме был его 15-летний сын Николай, он тоже взял в руки автомат и надел военную каску. Пользователи Twitter и «ВКонтакте» бурно отреагировали на произошедшее. Лукашенко начали сравнивать с историческими диктаторами и шутить на тему вменяемости белорусского лидера. Действующего главу Беларуси сравнивают с персонажами известных фильмов. Здесь У Лукашенко нашли общие черты с комиссаром Жебером из фильма «Такси» После вчерашнего выхода в свет с автоматом, Александру Лукашенко стали предрекать судьбу плохо закончивших лидеров южных стран. И напоминать о рейтингах Некоторые пользователи «Вконтакте» начали ставить Александру Лукашенко диагнозы Пользователей Twitter возмущает, что Александр Лукашенко втягивает в политические события несовершеннолетнего сына Николая В Twitter также посчитали, что военизированный спектакль оказался низкосортным Экстренное совещание у Александра Лукашенко 23 августа выглядело так Россияне также дали Александру Лукашенко несколько советов Высказался о перформансе Лукашенко и российский сенатор Алексей Пушков Фото: скриншот telegram-канала Алексея Пушкова Протесты в Беларуси начались после опубликования результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал около 80% голосов. По данным независимых экзитполов, уверенную победу одерживала кандидат Светлана Тихановская. Силовики жестоко подавляли мирные акции, открывая огонь и применяя газ и гранаты. Вчерашний митинг оппозиции в Минске, по некоторым данным, собрал более 200 тысяч человек. Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.