25 августа 2020
24 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 26 августа. В регионе откроются театры, Шумков посетит Шадринск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Демонтаж торговых павильонов на территории Некрасовского рынка. Курган , пенсионерка, пассажир, автобус, бабушка, павильоны, торговые павильоны
С 2021 года в Кургане на маршруты будут выходить только новые автобусы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В области ослабили режим ограничений — губернатор приедет в Шадринск — замполпреда посетит Курган — полигон ТБО решили не строить — с нового года в Кургане начнется транспортная реформа. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:

Глава области посетит скандальный Шадринск

Замглавы подпреда УрФО придет в Курган

С 2021 года в Кургане не будет старых автобусов

  • Перевозчиков Кургана заставят поменять автобусы. По словам главы региона Шумкова, на маршруты будут допущены только те автобусы, которые соответствующий год выпуска и приличный внешний вид.

Театры в области смогут возобновить работу

Мусорный полигон решили не строить

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...