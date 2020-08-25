С 2021 года в Кургане на маршруты будут выходить только новые автобусы
В области ослабили режим ограничений — губернатор приедет в Шадринск — замполпреда посетит Курган — полигон ТБО решили не строить — с нового года в Кургане начнется транспортная реформа. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:
Глава области посетит скандальный Шадринск
- Губернатор Вадим Шумков до конца недели приедет в Шадринск, где произошло несколько политических скандалов. Об этом он заявил 25 августа на партийном форуме «ЕР».
Замглавы подпреда УрФО придет в Курган
- Заместитель уральского полпреда Виктор Дубенецкий 26 августа посетит Курган, где проведет совещание по поводу предстоящих выборов и осмотрит площадки, где идет ремонт коммуникаций.
С 2021 года в Кургане не будет старых автобусов
- Перевозчиков Кургана заставят поменять автобусы. По словам главы региона Шумкова, на маршруты будут допущены только те автобусы, которые соответствующий год выпуска и приличный внешний вид.
Театры в области смогут возобновить работу
- В области с 26 августа разрешили возобновить работу театрам, детским игровым комнатам и развлекательным заведениям, закрытым из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Мусорный полигон решили не строить
- Мусорный полигон возле села Нижнетобольное Белозерского района не будут строить.
- Ранее жителей села пригрозили не идти на выборы из-за строительства и власти поменяли решение.
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