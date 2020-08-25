Губернатор ХМАО устроила разнос мэру за фейки о справках

Губернатор Югры Наталья Комарова отчитала главу Покачей в прямом эфире Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова публично отчитала главу Покачей Владимира Степуру за распространение фейков о начале учебного года. По версии администрации города, о которой стало известно губернатору, от родителей, чьи дети ходят в детские сады, требуют справки о состоянии здоровья.

«Господи боже мой! Читайте, пожалуйста, документы. Не просто читайте — понимайте! Только попробуйте мне, в этом маленьком, прекрасном городке Покачах, что-нибудь заведите! (сделайте что-нибудь не так — ред.)», — предупредила Комарова главу города во время совещания по теме начала учебного года, которое транслировалось в прямом эфире.

Мэр Покачей никак не прокомментировал критику в свой адрес. В свою очередь губернатор напомнила, что сейчас детские сады принимают детей только в дежурные группы. А туда никакие справки не требуется. И так будет до момента, пока регион не перейдет на третий этап снятия карантина по коронавирусу.

Ранее URA.RU писало, что тема требований справок перед началом учебного года сейчас активно обсуждается в родительской среде. Властям региона даже пришлось выступить со специальным заявлением на этот счет, чтобы остановить поток фейков.