В Кремле обсуждают возможное расширение полномочий Госсовета

Кремль рассматривает вариант с наделением Госсовета дополнительными полномочиями в принятии решений во внешней и внутренней политике страны. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Госсовет — очень важный орган, его статус получил новое закрепление в Конституции. Через несколько недель мы будем отмечать 20-летие важного органа в российской системе координат. Что касается различных модальностей, то они обсуждаются», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном расширении полномочий конституционного органа. Он подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься исходя из мнения главы государства Владимира Путина.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наделить Госсовет РФ дополнительными полномочиями для принятия решений во внешней и внутренней политике страны. Также он выступил за расширение конституционного органа, путем включения туда, помимо губернаторов, руководителей парламентских партий и Федерального собрания.
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