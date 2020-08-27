Найдено необычное средство защиты от коронавируса

Бункер назвали отличным вложением в период COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Великобритании выставили на продажу три бывших военных бункера. Их владельцы считают, что изоляция в таких убежищах — хороший способ защиты от коронавируса.

«Бункеры идеально подходят тем, кто хочет изолироваться из-за опасности заражения COVID-19», — считают собственники строений. Общая стоимость бункеров составляет порядка 900 млн рублей, пишет Lenta.ru. Самый дорогой обойдется в 420 млн рублей, а самый дешевый около 75 млн рублей из-за плохого состояния. Собственники убежищ полагают вложение в бункеры хорошей инвестицией во время пандемии.

Состоятельные люди стали чаще приобретать бункеры и убежища во всем мире из-за страха перед коронавирусом и его последствиями. За первые три месяца текущего года спрос на убежища вырос на 2000% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян считает, что осеннего подъема заболеваемости коронавирусом не избежать, передает телеканал 360. По его словам, болезнь затронет в основном тех, кто «сидел в бункере».

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