В этом году в России появилось три новых штамма гриппа, от которых нет иммунитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заражение коронавирусом можно в бытовых условиях отличить от заражения гриппом. Однако в любом случае больному следует обратиться в больницу, чтобы врачи поставили точный диагноз, сообщили в беседе с URA.RU профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По словам профессора Аграновского, COVID-19 имеет несколько симптомов, которых нет у больного гриппом. «Самый специфичный симптом — потеря обоняния. Также коронавирус не вызывает таких гриппозных симптомов, как насморк или влажный кашель», — предупредил собеседник. Он говорит, что в любом случае больному следует обратиться к врачу: анализ на цепную реакцию позволит выявить коронавирус на ранних стадиях, анализ на антитела — на поздних. Не лишним будет сделать компьютерную томографию и рентген легких, заключает Аграновский.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко напомнил, что осенью в России ожидается серьезная вспышка гриппа с новыми штаммами. «В этом году появились три новых штамма гриппа, к которым у нас нет иммунитета. Чтобы избежать подъема заболеваемости, нужно привить 70% населения страны — это около 20 миллионов человек. Прививочная кампания уже началась», — сказал URA.RU Онищенко. В Роспотребнадзоре также предупреждают, что осенью будет одновременно циркулировать коронавирус и грипп, передает RNS .

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