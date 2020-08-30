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Самое актуальное в Пермском крае на 31 августа. Махонин ответил на вопросы жителей, экс-министр подал апелляцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, махонин дмитрий
Врио губернатора края Дмитрий Махонин ответил на вопросы жителей региона Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Махонин пообщался с жителями — бывший министр подал апелляцию — в регионе задержали убийцу малолетней девочки. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:

Махонин провел прямой эфир

  • Врио губернатора края Дмитрий Махонин 30 августа провел прямой эфир во «ВКонтакте», в ходе которого ответил на вопросы жителей. Махонин, в частности, рассказал о расселении из ветхого жилья. По его мнению, аварийные дома нельзя отключать от коммунальных услуг, пока оттуда не будет выселен последний житель.

В Перми рассмотрят апелляцию экс-министра

  • Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию бывшего министра территориальной безопасности Андрея Ковтуна, которого приговорили к условному сроку за мошенничество с использованием служебного положения. Адвокат Ковтуна подал документ 24 августа. Ранее суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, штрафу в 70 тысяч рублей и лишению его звания генерал-майора. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

В крае задержан убийца девочки

  • В Пермском крае следователи задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки из Чусовского района. Им оказался ранее судимый 16-летний местный житель. Его отправили в СИЗО на два месяца до суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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