Павел Крашенинников каждый сентябрь выступает перед студентами родного вуза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников во вторник, 1 сентября, будет работать в Екатеринбурге. Он прочитает лекцию в Уральском государственном юридическом университете.

Гостями лекции «Об отечественных конституциях» станут педагогические работники, молодые ученые, аспиранты, студенты УрГЮУ, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. Выступление перед студентами уральского вуза в День знаний — традиция Крашенинникова: в 2019 году он рассказывал студентам Института прокуратуры о важности юридических профессий, в 2017 тема была обозначена как «Введение в специальность».

«Очень важно, чтобы с первых дней они понимали, что такое право, законность, процесс, что такое произвол и беззаконие. Поэтому, мне кажется, с первых дней важно, чтобы они привыкали», — подчеркивал Крашенинников.

Павел Крашенинников — выпускник Свердловского юридического института (ныне УрГЮУ), доктор юридических наук, почетный профессор Уральского государственного юридического университета, автор книг по истории государства и права. Был сопредседателем рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ.