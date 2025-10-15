В Екатеринбурге проверят школу, где на перемене случилась дикая давка

Шалость ребят обошлась без пострадавших, но администрацию школы проверят (архивное фото)
Екатеринбургская школа №181 попала под проверку после того, как ее ученики устроили сильную давку на перемене. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. 

«Давка, которую школьники снимали изнутри, была отчасти спровоцирована ими же самими. Но при этом можно сказать, что с ситуацией не справился дежурный администратор, который не развел потоки. Сейчас проводится служебное расследование», — сказали в администрации и подчеркнули, что во время инцидента никто не пострадал. 

При этом СМИ сообщали, что некоторые пятиклассники во время давки падали на пол, а одного из мальчиков якобы даже чуть не затоптали. В самой школе затруднились прокомментировать инцидент, сославшись на отсутствие руководства. 

