В Екатеринбурге проверят школу, где на перемене случилась дикая давка

Екатеринбургская школа №181 попала под проверку после того, как ее ученики устроили сильную давку на перемене. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Давка, которую школьники снимали изнутри, была отчасти спровоцирована ими же самими. Но при этом можно сказать, что с ситуацией не справился дежурный администратор, который не развел потоки. Сейчас проводится служебное расследование», — сказали в администрации и подчеркнули, что во время инцидента никто не пострадал.
При этом СМИ сообщали, что некоторые пятиклассники во время давки падали на пол, а одного из мальчиков якобы даже чуть не затоптали. В самой школе затруднились прокомментировать инцидент, сославшись на отсутствие руководства.
