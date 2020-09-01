Губернатор Наталья Комарова поручила ликвидировать лужу в Сургуте (архивное фото)
Кинотеатры смогут начать работу — Комарова потребовала устранить лужу и поучаствовала на линейке в школе Ханты-Мансийска — в Сургуте молния ударила в электроподстанцию. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:
В Югре открыли кинотеатры
- В ХМАО с 1 сентября открылись кинотеатры. Однако, режим самоизоляции продлен для граждан старше 65 лет до 20 сентября. Соответствующий документ подписала глава региона Наталья Комарова.
Губернатор Комарова потребовала убрать лужу в Сургуте
- Глава ХМАО Наталья Комарова поручила мэру Сургута Вадиму Шувалову ликвидировать лужу возле второго корпуса школы №5, на которую ей в соцсетях пожаловались родители.
В Ханты-Мансийскую школу приехала глава округа
- Губернатор Югры приняла участие в линейке посвященной 1 сентября в центре образования «Школа-сад №7» в Ханты-Мансийске. Губернатор поздравила учеников и заявила, что новый учебный год будет организован в особом порядке, если эпидситуация ухудшится.
Молния вывела из строя подстанцию в Сургуте
- В Сургуте молния ударила в трансформаторную подстанцию и оставила без света часть домов по улице Терешкова.
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