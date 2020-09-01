01 сентября 2020
31 августа 2020

Самое актуальное в ХМАО на 2 сентября. Кинотеатры возобновили работу, Комарова раскритиковала мэрию Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор Наталья Комарова поручила ликвидировать лужу в Сургуте (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Кинотеатры смогут начать работу — Комарова потребовала устранить лужу и поучаствовала на линейке в школе Ханты-Мансийска — в Сургуте молния ударила в электроподстанцию. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:

В Югре открыли кинотеатры

  • В ХМАО с 1 сентября открылись кинотеатры. Однако, режим самоизоляции продлен для граждан старше 65 лет до 20 сентября. Соответствующий документ подписала глава региона Наталья Комарова.

Губернатор Комарова потребовала убрать лужу в Сургуте

  • Глава ХМАО Наталья Комарова поручила мэру Сургута Вадиму Шувалову ликвидировать лужу возле второго корпуса школы №5, на которую ей в соцсетях пожаловались родители.

В Ханты-Мансийскую школу приехала глава округа

  • Губернатор Югры приняла участие в линейке посвященной 1 сентября в центре образования «Школа-сад №7» в Ханты-Мансийске. Губернатор поздравила учеников и заявила, что новый учебный год будет организован в особом порядке, если эпидситуация ухудшится.

Молния вывела из строя подстанцию в Сургуте

  • В Сургуте молния ударила в трансформаторную подстанцию и оставила без света часть домов по улице Терешкова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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