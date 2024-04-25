Власти ХМАО установили в лесах камеры видеонаблюдения

В лесах ХМАО установили 82 видеокамеры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На время пожароопасного периода в лесах ХМАО установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

В муниципальных образованиях региона работают 82 камеры видеонаблюдения системы «Лесохранитель»», — говорится в сообщении telegram-канала депнедра ХМАО. Для жителей округа также ввели ограничения на разжигание костров и сжигание мусора.



Пожароопасный сезон начал действовать в ХМАО с 26 апреля. В рамках лесной охраны природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов.