25 апреля 2024

Власти ХМАО установили в лесах камеры видеонаблюдения

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, камеры наблюдения, видеонаблюдение
В лесах ХМАО установили 82 видеокамеры Фото:

На время пожароопасного периода в лесах ХМАО установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

В муниципальных образованиях региона работают 82 камеры видеонаблюдения системы «Лесохранитель»», — говорится в сообщении telegram-канала депнедра ХМАО. Для жителей округа также ввели ограничения на разжигание костров и сжигание мусора.

Пожароопасный сезон начал действовать в ХМАО с 26 апреля. В рамках лесной охраны природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов.

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На время пожароопасного периода в лесах ХМАО установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил окружной департамент недропользования и природных ресурсов. В муниципальных образованиях региона работают 82 камеры видеонаблюдения системы «Лесохранитель»», — говорится в сообщении telegram-канала депнедра ХМАО. Для жителей округа также ввели ограничения на разжигание костров и сжигание мусора. Пожароопасный сезон начал действовать в ХМАО с 26 апреля. В рамках лесной охраны природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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