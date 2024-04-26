Россия получила 36 тел погибших военных

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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, бронежилет, каска, амуниция, снаряжение
Россия получила тела военных, погибших на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

РФ получила 36 тел погибших на СВО военнослужащих. Об обмене телами сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«Россия получила 36 тел погибших военных», — заявил Саралиев. Его слова приводит РБК.

Украина также вернула себе тела 140 военных. Об этом сообщал украинский координационный штаб по работе с военнопленными.

Последняя передача тел погибших прошла 12 апреля. Тогда Россия добилась возращения 23 тел своих солдат. В то время как Киев вернул тела 99 погибших бойцов.

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РФ получила 36 тел погибших на СВО военнослужащих. Об обмене телами сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Россия получила 36 тел погибших военных», — заявил Саралиев. Его слова приводит РБК. Украина также вернула себе тела 140 военных. Об этом сообщал украинский координационный штаб по работе с военнопленными. Последняя передача тел погибших прошла 12 апреля. Тогда Россия добилась возращения 23 тел своих солдат. В то время как Киев вернул тела 99 погибших бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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