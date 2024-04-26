Россия получила тела военных, погибших на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
РФ получила 36 тел погибших на СВО военнослужащих. Об обмене телами сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«Россия получила 36 тел погибших военных», — заявил Саралиев. Его слова приводит РБК.
Украина также вернула себе тела 140 военных. Об этом сообщал украинский координационный штаб по работе с военнопленными.
Последняя передача тел погибших прошла 12 апреля. Тогда Россия добилась возращения 23 тел своих солдат. В то время как Киев вернул тела 99 погибших бойцов.
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