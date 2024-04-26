Россия получила 36 тел погибших военных

26 апреля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Россия получила тела военных, погибших на СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине РФ получила 36 тел погибших на СВО военнослужащих. Об обмене телами сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Россия получила 36 тел погибших военных», — заявил Саралиев. Его слова приводит РБК. Украина также вернула себе тела 140 военных. Об этом сообщал украинский координационный штаб по работе с военнопленными. Последняя передача тел погибших прошла 12 апреля. Тогда Россия добилась возращения 23 тел своих солдат. В то время как Киев вернул тела 99 погибших бойцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ получила 36 тел погибших на СВО военнослужащих. Об обмене телами сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Россия получила 36 тел погибших военных», — заявил Саралиев. Его слова приводит РБК. Украина также вернула себе тела 140 военных. Об этом сообщал украинский координационный штаб по работе с военнопленными. Последняя передача тел погибших прошла 12 апреля. Тогда Россия добилась возращения 23 тел своих солдат. В то время как Киев вернул тела 99 погибших бойцов.