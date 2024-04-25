Власти Сургута запретили разводить костры

Власти Сургута приняли решение ввести в городе особый противопожарный режим с 28 апреля по 12 мая. В этот период горожанам запрещено разводить костер и сжигать мусор. Об этом мэрия города сообщила в своем telegram-канале.
«Решением администрации Сургута с 28.04.2024 по 12.05.2024 на территории города Сургута вводится особый противопожарный режим. На период его действия для граждан и организаций действует ряд ограничений. Запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, применение открытого огня, использование мангалов, проведение пожароопасных работ», — говорится в сообщении.
Пожароопасный сезон начал действовать в ХМАО с 26 апреля. В рамках лесной охраны природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов. Кроме того, в лесах установили камеры видеонаблюдения.
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