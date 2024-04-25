Власти Сургута запретили разводить костры

26 апреля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Власти Сургута запретили разводить костры и сжигать костер с 28 апреля по 12 мая Фото: Алексей Андронов © URA.RU Власти Сургута приняли решение ввести в городе особый противопожарный режим с 28 апреля по 12 мая. В этот период горожанам запрещено разводить костер и сжигать мусор. Об этом мэрия города сообщила в своем telegram-канале.



«Решением администрации Сургута с 28.04.2024 по 12.05.2024 на территории города Сургута вводится особый противопожарный режим. На период его действия для граждан и организаций действует ряд ограничений. Запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, применение открытого огня, использование мангалов, проведение пожароопасных работ», — говорится в сообщении.



Пожароопасный сезон начал действовать в ХМАО с 26 апреля. В рамках лесной охраны природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов. Кроме того, в лесах установили камеры видеонаблюдения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Сургута приняли решение ввести в городе особый противопожарный режим с 28 апреля по 12 мая. В этот период горожанам запрещено разводить костер и сжигать мусор. Об этом мэрия города сообщила в своем telegram-канале. «Решением администрации Сургута с 28.04.2024 по 12.05.2024 на территории города Сургута вводится особый противопожарный режим. На период его действия для граждан и организаций действует ряд ограничений. Запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, применение открытого огня, использование мангалов, проведение пожароопасных работ», — говорится в сообщении. Пожароопасный сезон начал действовать в ХМАО с 26 апреля. В рамках лесной охраны природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов. Кроме того, в лесах установили камеры видеонаблюдения.