Аэропорт Нижневартовска готовится к запуску новых маршрутов аэроэкспресса

26 апреля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Аэроэкспрессы из Нижневартовска будут возить пассажиров в Радужный, Мегион и поселения Нижневартовского района Фото: Александр Елизаров © URA.RU Аэропорт Нижневартовска готовится к запуску новых направлений автобусов-аэроэкспрессов. Транспорт будет доставлять пассажиров из Мегиона, Радужного и поселений Нижневартовского района. «Согласовали график движения автобусных маршрутов в Мегион и Радужный. Расписание находится на утверждении в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. В ведомстве пообещали рассмотреть его и утвердить в ближайшее время», — сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска. Аэроэкспрессы в Мегион, по предварительному графику, будут курсировать каждый час с 9 утра до 17:20. Ежедневно будет ходить транспорт, следующий через Радужный: аэроэкспресс будет выезжать в 5:50 из Новоаганска, забирать пассажиров из Варьегана, в 7:15 отправляться из Радужного в аэропорт. От аэровокзала автобус будет отправляться в 17:20 по тому же маршруту. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска запустили аэроэкспрессы до Стрежевого. Во втором терминале в зоне прилета открылась отдельная касса для покупки билетов на автобус с графиком движения транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аэропорт Нижневартовска готовится к запуску новых направлений автобусов-аэроэкспрессов. Транспорт будет доставлять пассажиров из Мегиона, Радужного и поселений Нижневартовского района. «Согласовали график движения автобусных маршрутов в Мегион и Радужный. Расписание находится на утверждении в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. В ведомстве пообещали рассмотреть его и утвердить в ближайшее время», — сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска. Аэроэкспрессы в Мегион, по предварительному графику, будут курсировать каждый час с 9 утра до 17:20. Ежедневно будет ходить транспорт, следующий через Радужный: аэроэкспресс будет выезжать в 5:50 из Новоаганска, забирать пассажиров из Варьегана, в 7:15 отправляться из Радужного в аэропорт. От аэровокзала автобус будет отправляться в 17:20 по тому же маршруту. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска запустили аэроэкспрессы до Стрежевого. Во втором терминале в зоне прилета открылась отдельная касса для покупки билетов на автобус с графиком движения транспорта.