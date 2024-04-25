Аэропорт Нижневартовска готовится к запуску новых маршрутов аэроэкспресса

Аэропорт Нижневартовска готовится к запуску новых направлений автобусов-аэроэкспрессов. Транспорт будет доставлять пассажиров из Мегиона, Радужного и поселений Нижневартовского района.
«Согласовали график движения автобусных маршрутов в Мегион и Радужный. Расписание находится на утверждении в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. В ведомстве пообещали рассмотреть его и утвердить в ближайшее время», — сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска.
Аэроэкспрессы в Мегион, по предварительному графику, будут курсировать каждый час с 9 утра до 17:20. Ежедневно будет ходить транспорт, следующий через Радужный: аэроэкспресс будет выезжать в 5:50 из Новоаганска, забирать пассажиров из Варьегана, в 7:15 отправляться из Радужного в аэропорт. От аэровокзала автобус будет отправляться в 17:20 по тому же маршруту.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска запустили аэроэкспрессы до Стрежевого. Во втором терминале в зоне прилета открылась отдельная касса для покупки билетов на автобус с графиком движения транспорта.
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