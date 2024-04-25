25 апреля 2024

Аэропорт Нижневартовска готовится к запуску новых маршрутов аэроэкспресса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 3. Нижневартовск, аэропорт, терминал, аэропорт нижневартовск
Аэроэкспрессы из Нижневартовска будут возить пассажиров в Радужный, Мегион и поселения Нижневартовского района Фото:

Аэропорт Нижневартовска готовится к запуску новых направлений автобусов-аэроэкспрессов. Транспорт будет доставлять пассажиров из Мегиона, Радужного и поселений Нижневартовского района.

«Согласовали график движения автобусных маршрутов в Мегион и Радужный. Расписание находится на утверждении в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. В ведомстве пообещали рассмотреть его и утвердить в ближайшее время», — сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска.

Аэроэкспрессы в Мегион, по предварительному графику, будут курсировать каждый час с 9 утра до 17:20. Ежедневно будет ходить транспорт, следующий через Радужный: аэроэкспресс будет выезжать в 5:50 из Новоаганска, забирать пассажиров из Варьегана, в 7:15 отправляться из Радужного в аэропорт. От аэровокзала автобус будет отправляться в 17:20 по тому же маршруту.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска запустили аэроэкспрессы до Стрежевого. Во втором терминале в зоне прилета открылась отдельная касса для покупки билетов на автобус с графиком движения транспорта.

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Аэропорт Нижневартовска готовится к запуску новых направлений автобусов-аэроэкспрессов. Транспорт будет доставлять пассажиров из Мегиона, Радужного и поселений Нижневартовского района. «Согласовали график движения автобусных маршрутов в Мегион и Радужный. Расписание находится на утверждении в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. В ведомстве пообещали рассмотреть его и утвердить в ближайшее время», — сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска. Аэроэкспрессы в Мегион, по предварительному графику, будут курсировать каждый час с 9 утра до 17:20. Ежедневно будет ходить транспорт, следующий через Радужный: аэроэкспресс будет выезжать в 5:50 из Новоаганска, забирать пассажиров из Варьегана, в 7:15 отправляться из Радужного в аэропорт. От аэровокзала автобус будет отправляться в 17:20 по тому же маршруту. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска запустили аэроэкспрессы до Стрежевого. Во втором терминале в зоне прилета открылась отдельная касса для покупки билетов на автобус с графиком движения транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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