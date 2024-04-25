В Курганскую и Тюменскую области направлено три эшелона спасателей из ХМАО. Видео

26 апреля 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

Спасатели из ХМАО работают в круглосуточном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасатели из ХМАО продолжают помогать бороться с паводком. В Курганскую и Тюменскую области направлено три эшелона, сообщили в ГУ МЧС России по Югре. «Сотрудники МЧС Югры продолжают помогать в соседних регионах. В Курганскую и Тюменскую области было направлено три эшелона спасателей МЧС Главного управления», — написано в telegram-канале ведомства. В Курганской области югорские спасатели помогли эвакуировать жителей и животных, а в Тюменской укрепить береговую полосу. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское (Тюменская область) превысил рекорд 2017 года на 11 сантиметров. Сейчас его отметка составляет 1159 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели из ХМАО продолжают помогать бороться с паводком. В Курганскую и Тюменскую области направлено три эшелона, сообщили в ГУ МЧС России по Югре. «Сотрудники МЧС Югры продолжают помогать в соседних регионах. В Курганскую и Тюменскую области было направлено три эшелона спасателей МЧС Главного управления», — написано в telegram-канале ведомства. В Курганской области югорские спасатели помогли эвакуировать жителей и животных, а в Тюменской укрепить береговую полосу. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское (Тюменская область) превысил рекорд 2017 года на 11 сантиметров. Сейчас его отметка составляет 1159 сантиметров.