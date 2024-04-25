25 апреля 2024

В Курганскую и Тюменскую области направлено три эшелона спасателей из ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разбор затора у Курганской дамбы. Курган, мчс, затор, половодье, спасатели, дамба, паводок, наводнение, разлив, чистка дамбы
Спасатели из ХМАО работают в круглосуточном режиме Фото:

Спасатели из ХМАО продолжают помогать бороться с паводком. В Курганскую и Тюменскую области направлено три эшелона, сообщили в ГУ МЧС России по Югре.

«Сотрудники МЧС Югры продолжают помогать в соседних регионах. В Курганскую и Тюменскую области было направлено три эшелона спасателей МЧС Главного управления», — написано в telegram-канале ведомства.

В Курганской области югорские спасатели помогли эвакуировать жителей и животных, а в Тюменской укрепить береговую полосу. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское (Тюменская область) превысил рекорд 2017 года на 11 сантиметров. Сейчас его отметка составляет 1159 сантиметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели из ХМАО продолжают помогать бороться с паводком. В Курганскую и Тюменскую области направлено три эшелона, сообщили в ГУ МЧС России по Югре. «Сотрудники МЧС Югры продолжают помогать в соседних регионах. В Курганскую и Тюменскую области было направлено три эшелона спасателей МЧС Главного управления», — написано в telegram-канале ведомства. В Курганской области югорские спасатели помогли эвакуировать жителей и животных, а в Тюменской укрепить береговую полосу. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское (Тюменская область) превысил рекорд 2017 года на 11 сантиметров. Сейчас его отметка составляет 1159 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...