Спасатели из ХМАО продолжают помогать бороться с паводком. В Курганскую и Тюменскую области направлено три эшелона, сообщили в ГУ МЧС России по Югре.
«Сотрудники МЧС Югры продолжают помогать в соседних регионах. В Курганскую и Тюменскую области было направлено три эшелона спасателей МЧС Главного управления», — написано в telegram-канале ведомства.
В Курганской области югорские спасатели помогли эвакуировать жителей и животных, а в Тюменской укрепить береговую полосу. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское (Тюменская область) превысил рекорд 2017 года на 11 сантиметров. Сейчас его отметка составляет 1159 сантиметров.
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