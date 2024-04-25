25 апреля 2024

Жители ХМАО стали чаще получать выплаты по страхованию жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 36% всех выплат страховых компаний пришлось на страхование жизни Фото:

Жители ХМАО получили в 2023 году на 10,8% больше выплат от страховых компаний, чем в 2022-м. Большая часть из них пришлась на страхование жизни, рассказал URA.RU директор регионального филиала «Ингосстраха» Артем Амельченко.

«В целом выплаты выросли на 10,8% по сравнению с 2022 годом. При этом 36% всех выплат пришлось на страхование жизни», — поделился Амельченко.

На втором месте по выплатам расположилось добровольное медицинское страхование (ДМС). Его доля составляет 35%. Третье место заняло розничное страхование — 20%.

Сборы страховых компаний ХМАО в 2023 году составили 15,7 миллиарда рублей. Это на 2,3% ниже, чем в 2022 году. ДМС продолжает оставаться самым востребованным сегментом, занимая четверть рынка.

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Жители ХМАО получили в 2023 году на 10,8% больше выплат от страховых компаний, чем в 2022-м. Большая часть из них пришлась на страхование жизни, рассказал URA.RU директор регионального филиала «Ингосстраха» Артем Амельченко. «В целом выплаты выросли на 10,8% по сравнению с 2022 годом. При этом 36% всех выплат пришлось на страхование жизни», — поделился Амельченко. На втором месте по выплатам расположилось добровольное медицинское страхование (ДМС). Его доля составляет 35%. Третье место заняло розничное страхование — 20%. Сборы страховых компаний ХМАО в 2023 году составили 15,7 миллиарда рублей. Это на 2,3% ниже, чем в 2022 году. ДМС продолжает оставаться самым востребованным сегментом, занимая четверть рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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