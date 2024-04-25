Жители ХМАО стали чаще получать выплаты по страхованию жизни

Жители ХМАО получили в 2023 году на 10,8% больше выплат от страховых компаний, чем в 2022-м. Большая часть из них пришлась на страхование жизни, рассказал URA.RU директор регионального филиала «Ингосстраха» Артем Амельченко.
«В целом выплаты выросли на 10,8% по сравнению с 2022 годом. При этом 36% всех выплат пришлось на страхование жизни», — поделился Амельченко.
На втором месте по выплатам расположилось добровольное медицинское страхование (ДМС). Его доля составляет 35%. Третье место заняло розничное страхование — 20%.
Сборы страховых компаний ХМАО в 2023 году составили 15,7 миллиарда рублей. Это на 2,3% ниже, чем в 2022 году. ДМС продолжает оставаться самым востребованным сегментом, занимая четверть рынка.
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