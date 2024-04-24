Какие выплаты ко Дню Победы получат ветераны из ХМАО

Участникам ВОВ, живущим в Югре, предоставят выплату до 20 тысяч рублей

25 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Югре,предоставят единовременную выплату к 9 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Югре, предоставят единовременную выплату к 9 мая в размере от 2 до 20 тысяч рублей. Такое распоряжение примут 26 апреля на заседании правительства ХМАО. «В связи с 79-й годовщиной со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов единовременная денежная выплата в размере 20 тысяч рублей предоставляется инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаками „Житель блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“, „Житель осажденного Сталинграда“», — сообщается в распоряжении правительства округа. Такая же сумма поступит неработающим пенсионерам из числа узников фашистских концлагерей. Выплату размере 10 тысяч рублей получат труженики тыла и супруги погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Неработающим пенсионерам, родившимся до 1932 года, или тем, кто потерял родителей в годы войны выплатят по 2 тысячи рублей. Денежные средства поступят на счета ветеранов ко Дню Победы автоматически, никаких заявлений для этого не нужно. Югорчане, которые имеют право на выплаты по нескольким основаниям, получат только одну из выплат, но ту, которая предусмотрена в большем размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Югре, предоставят единовременную выплату к 9 мая в размере от 2 до 20 тысяч рублей. Такое распоряжение примут 26 апреля на заседании правительства ХМАО. «В связи с 79-й годовщиной со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов единовременная денежная выплата в размере 20 тысяч рублей предоставляется инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаками „Житель блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“, „Житель осажденного Сталинграда“», — сообщается в распоряжении правительства округа. Такая же сумма поступит неработающим пенсионерам из числа узников фашистских концлагерей. Выплату размере 10 тысяч рублей получат труженики тыла и супруги погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Неработающим пенсионерам, родившимся до 1932 года, или тем, кто потерял родителей в годы войны выплатят по 2 тысячи рублей. Денежные средства поступят на счета ветеранов ко Дню Победы автоматически, никаких заявлений для этого не нужно. Югорчане, которые имеют право на выплаты по нескольким основаниям, получат только одну из выплат, но ту, которая предусмотрена в большем размере.