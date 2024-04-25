25 апреля 2024

Замкомандующего Росгвардии УрФО приехал в ХМАО с проверкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция генерала Росгвардии Ясинского. Челябинск, погон, генерал-майор, шеврон, росгвардия
Заместитель командующего Росгвардии из Уральского округа посетил ХМАО с проверкой Фото:

Временно исполняющий обязанности замкомандующего Уральским округом войск нацгвардии Вадим Бугуев посетил ХМАО с проверкой. Он оценил, как регион обеспечивает безопасность эвакуированных из Белгорода детей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Офицер вышестоящего органа управления осуществил профилактическую проверку и оценил состояние обеспечения охраны мест компактного проживания детей из Белгородской области. А также лично проконтролировал реагирование группы задержания по условному сигналу „тревога“, поступившему с охраняемого объекта», — сообщает пресс-служба ведомства.

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Временно исполняющий обязанности замкомандующего Уральским округом войск нацгвардии Вадим Бугуев посетил ХМАО с проверкой. Он оценил, как регион обеспечивает безопасность эвакуированных из Белгорода детей, сообщает пресс-служба ведомства. «Офицер вышестоящего органа управления осуществил профилактическую проверку и оценил состояние обеспечения охраны мест компактного проживания детей из Белгородской области. А также лично проконтролировал реагирование группы задержания по условному сигналу „тревога“, поступившему с охраняемого объекта», — сообщает пресс-служба ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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