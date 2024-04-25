Замкомандующего Росгвардии УрФО приехал в ХМАО с проверкой

Заместитель командующего Росгвардии из Уральского округа посетил ХМАО с проверкой
Временно исполняющий обязанности замкомандующего Уральским округом войск нацгвардии Вадим Бугуев посетил ХМАО с проверкой. Он оценил, как регион обеспечивает безопасность эвакуированных из Белгорода детей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Офицер вышестоящего органа управления осуществил профилактическую проверку и оценил состояние обеспечения охраны мест компактного проживания детей из Белгородской области. А также лично проконтролировал реагирование группы задержания по условному сигналу „тревога“, поступившему с охраняемого объекта», — сообщает пресс-служба ведомства.
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