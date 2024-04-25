Инженеры, бухгалтеры и учителя ХМАО мечтают о гимнастике на работе

Почти половина жителей ХМАО хочет, чтобы на работе была внедрена практика производственной гимнастики. Большая часть из них — инженеры, бухгалтеры и учителя, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob.
«У 47% респондентов на работе производственная гимнастика не проводится, но они хотели бы, чтобы она была. Среди мечтающих о физкультминутках больше инженеров, бухгалтеров и учителей», — следует из исследования.
Уточняется, что идею внедрения гимнастики в рабочий процесс более всего поддерживают женщины, а мужчины самостоятельно прерываются для выполнения физических упражнений во время трудового дня. Интересно, что такой же результат показал анализ по уровню дохода: югорчане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц — только мечтают о гимнастике, а те, кто зарабатывают от 100 тысяч — делают ее самостоятельно.
В ХМАО стали популярны занятия по лечебной физкультуре в фитнес-клубах. Также наблюдается повышенный интерес югорчанок к активным тренировкам, чтобы восстановиться после родов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!