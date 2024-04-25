25 апреля 2024

Инженеры, бухгалтеры и учителя ХМАО мечтают о гимнастике на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы, пренебрегающие масочным режимом и самоизоляцией. Челябинск, тренажеры, гимнастика, физкультура, спортплощадка
Внедрения производственной гимнастики в рабочий процесс желают 47% жителей ХМАО Фото:

Почти половина жителей ХМАО хочет, чтобы на работе была внедрена практика производственной гимнастики. Большая часть из них — инженеры, бухгалтеры и учителя, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob.

«У 47% респондентов на работе производственная гимнастика не проводится, но они хотели бы, чтобы она была. Среди мечтающих о физкультминутках больше инженеров, бухгалтеров и учителей», — следует из исследования.

Уточняется, что идею внедрения гимнастики в рабочий процесс более всего поддерживают женщины, а мужчины самостоятельно прерываются для выполнения физических упражнений во время трудового дня. Интересно, что такой же результат показал анализ по уровню дохода: югорчане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц — только мечтают о гимнастике, а те, кто зарабатывают от 100 тысяч — делают ее самостоятельно.

В ХМАО стали популярны занятия по лечебной физкультуре в фитнес-клубах. Также наблюдается повышенный интерес югорчанок к активным тренировкам, чтобы восстановиться после родов.

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Почти половина жителей ХМАО хочет, чтобы на работе была внедрена практика производственной гимнастики. Большая часть из них — инженеры, бухгалтеры и учителя, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob. «У 47% респондентов на работе производственная гимнастика не проводится, но они хотели бы, чтобы она была. Среди мечтающих о физкультминутках больше инженеров, бухгалтеров и учителей», — следует из исследования. Уточняется, что идею внедрения гимнастики в рабочий процесс более всего поддерживают женщины, а мужчины самостоятельно прерываются для выполнения физических упражнений во время трудового дня. Интересно, что такой же результат показал анализ по уровню дохода: югорчане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц — только мечтают о гимнастике, а те, кто зарабатывают от 100 тысяч — делают ее самостоятельно. В ХМАО стали популярны занятия по лечебной физкультуре в фитнес-клубах. Также наблюдается повышенный интерес югорчанок к активным тренировкам, чтобы восстановиться после родов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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