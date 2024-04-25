25 апреля 2024

В ХМАО двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, открытое окно
Двухлетний ребенок, выпавший из окна пятого этажа в Сургуте, находится в больнице Фото:

В Сургуте двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, предварительно, наклонившись на москитную сетку. Его доставили в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Ребенок 2022 года рождения выпал из окна пятого этажа по улице Набережной. Предварительно, он облокотился на москитную сетку. В это время дома были отец и старшая сестра. По факту инцидента проводится проверка. Ребенок находится в больнице», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о другом ребенке, который также выпал из окна четвертого этажа в Урае. В результате падения 8-летний мальчик получил тяжелые травмы.

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В Сургуте двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, предварительно, наклонившись на москитную сетку. Его доставили в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО. «Ребенок 2022 года рождения выпал из окна пятого этажа по улице Набережной. Предварительно, он облокотился на москитную сетку. В это время дома были отец и старшая сестра. По факту инцидента проводится проверка. Ребенок находится в больнице», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о другом ребенке, который также выпал из окна четвертого этажа в Урае. В результате падения 8-летний мальчик получил тяжелые травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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