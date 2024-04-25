В ХМАО двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

26 апреля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Двухлетний ребенок, выпавший из окна пятого этажа в Сургуте, находится в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, предварительно, наклонившись на москитную сетку. Его доставили в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО.



«Ребенок 2022 года рождения выпал из окна пятого этажа по улице Набережной. Предварительно, он облокотился на москитную сетку. В это время дома были отец и старшая сестра. По факту инцидента проводится проверка. Ребенок находится в больнице», — рассказали в ведомстве.



Ранее URA.RU сообщало о другом ребенке, который также выпал из окна четвертого этажа в Урае. В результате падения 8-летний мальчик получил тяжелые травмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, предварительно, наклонившись на москитную сетку. Его доставили в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО. «Ребенок 2022 года рождения выпал из окна пятого этажа по улице Набережной. Предварительно, он облокотился на москитную сетку. В это время дома были отец и старшая сестра. По факту инцидента проводится проверка. Ребенок находится в больнице», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о другом ребенке, который также выпал из окна четвертого этажа в Урае. В результате падения 8-летний мальчик получил тяжелые травмы.