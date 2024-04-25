Депутат Барсов готов продать «Сургутский Биг-Бен» ради развития авиации

26 апреля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Депутат Евгений Барсов готов продать «Сургутский Биг-Бен» за 7 млн долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат думы Сургута Евгений Барсов готов продать «Сургутский Биг-Бен» (копия знаменитой английской башни с часами — прим. URA.RU), в котором расположена школа иностранных языков, ради развития местной авиации. Здание, ставшее достопримечательностью города, Барсов оценил в 7 миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью с журналистом Forbes.



«По словам Евгения Барсова, его школа теперь — вполне самодостаточное окупающее себя предприятие, в непосредственном управлении которым он давно уже не участвует. А потому в принципе готов его продать. „За 7 $ млн соглашусь, — говорит он и объясняет причину: — Деньги нужны на авиацию“», — говорится в публикации Forbes.



Барсов также известен в Сургуте тем, что построил в городе аэродром «Боровая» и закупил для него самолеты. На этом аэродроме зародилась единственная женская пилотажная группа в России «Барсы».



Депутат и бизнесмен намерен и дальше развивать местную малую авиацию. Он рассказал Forbes, что планирует превратить свой аэродром в авиабазу для квадрокоптеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат думы Сургута Евгений Барсов готов продать «Сургутский Биг-Бен» (копия знаменитой английской башни с часами — прим. URA.RU), в котором расположена школа иностранных языков, ради развития местной авиации. Здание, ставшее достопримечательностью города, Барсов оценил в 7 миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью с журналистом Forbes. «По словам Евгения Барсова, его школа теперь — вполне самодостаточное окупающее себя предприятие, в непосредственном управлении которым он давно уже не участвует. А потому в принципе готов его продать. „За 7 $ млн соглашусь, — говорит он и объясняет причину: — Деньги нужны на авиацию“», — говорится в публикации Forbes. Барсов также известен в Сургуте тем, что построил в городе аэродром «Боровая» и закупил для него самолеты. На этом аэродроме зародилась единственная женская пилотажная группа в России «Барсы». Депутат и бизнесмен намерен и дальше развивать местную малую авиацию. Он рассказал Forbes, что планирует превратить свой аэродром в авиабазу для квадрокоптеров.