25 апреля 2024

Депутат Барсов готов продать «Сургутский Биг-Бен» ради развития авиации

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета Думы города. Сургут, барсов евгений
Депутат Евгений Барсов готов продать «Сургутский Биг-Бен» за 7 млн долларов Фото:

Депутат думы Сургута Евгений Барсов готов продать «Сургутский Биг-Бен» (копия знаменитой английской башни с часами — прим. URA.RU), в котором расположена школа иностранных языков, ради развития местной авиации. Здание, ставшее достопримечательностью города, Барсов оценил в 7 миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью с журналистом Forbes.

«По словам Евгения Барсова, его школа теперь — вполне самодостаточное окупающее себя предприятие, в непосредственном управлении которым он давно уже не участвует. А потому в принципе готов его продать. „За 7 $ млн соглашусь, — говорит он и объясняет причину: — Деньги нужны на авиацию“», — говорится в публикации Forbes.

Барсов также известен в Сургуте тем, что построил в городе аэродром «Боровая» и закупил для него самолеты. На этом аэродроме зародилась единственная женская пилотажная группа в России «Барсы».

Депутат и бизнесмен намерен и дальше развивать местную малую авиацию. Он рассказал Forbes, что планирует превратить свой аэродром в авиабазу для квадрокоптеров.

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Депутат думы Сургута Евгений Барсов готов продать «Сургутский Биг-Бен» (копия знаменитой английской башни с часами — прим. URA.RU), в котором расположена школа иностранных языков, ради развития местной авиации. Здание, ставшее достопримечательностью города, Барсов оценил в 7 миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью с журналистом Forbes. «По словам Евгения Барсова, его школа теперь — вполне самодостаточное окупающее себя предприятие, в непосредственном управлении которым он давно уже не участвует. А потому в принципе готов его продать. „За 7 $ млн соглашусь, — говорит он и объясняет причину: — Деньги нужны на авиацию“», — говорится в публикации Forbes. Барсов также известен в Сургуте тем, что построил в городе аэродром «Боровая» и закупил для него самолеты. На этом аэродроме зародилась единственная женская пилотажная группа в России «Барсы». Депутат и бизнесмен намерен и дальше развивать местную малую авиацию. Он рассказал Forbes, что планирует превратить свой аэродром в авиабазу для квадрокоптеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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