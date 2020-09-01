Число россиян, переболевших коронавирусом, может достигать 80 млн

Реальное число россиян, которые в той или иной форме столкнулись с коронавирусом, может составлять от 30 до 80 млн. Такое мнение озвучил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
«Я уверен, что в России число людей, встретивших коронавирус, составляет минимум 30 млн. Думаю, реальная цифра составляет 50—60 млн, а возможно, и все 80 млн», — приводит газета «Известия» слова собеседника. По его убеждению, достоверную информацию об эпидемиологической ситуации в стране дает не число зафиксированных случаев заражения из официальной статистики, а оценка иммунитета людей. Доля россиян с «серопозитивными тестами на антитела» составляет от 15% до 30%. И это при том, что тесты могут не показывать наличие антител у переболевших.
С мнением Волчкова согласен и доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм. Однако, считает он, с COVID-19 встретились гораздо меньше жителей страны: «Думаю, реальное количество переболевших в России составляет около 10 млн». Что касается прогноза, его коллега из лаборатории молекулярной биологии Роман Зиновкин второй волны не ожидает. Научный сотрудник МГУ уверен, что осенью будет «небольшой всплеск» заболеваемости, но его масштаб будет меньше, поскольку весомая часть «ключевых переносчиков» уже переболела. К таким собеседник издания отнес врачей, полицейских, курьеров и кассиров. На момент подготовки материала, по данным сервиса coronavirus-monitor, в РФ зафиксировано 1 000 048 случаев заражения коронавирусом.
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