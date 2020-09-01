Управление экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского главка МВД проводит доследственную проверку по обращению обманутых дольщиков ЖК «Гринвуд» (находится рядом с побережьем Исети). Как сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией, следователь подразделения опрашивает сотрудников областного министерства строительства и департамента жилищного и строительного надзора.
«Проводится доследственная проверка. В рамках нее опрашиваются дольщики жилого комплекса, представители застройщика, а также сотрудники минстроя и регионального стройнадзора. По их итогам следователи уже имеют материалы на семь томов», — рассказал собеседник агентства. В областной минстрой и пресс-службу ГУ МВД РФ по Свердловской области направлены запросы на комментарий. К моменту публикации ответы на них не поступили.
Как писало URA.RU, 10 августа министр строительства Михаил Волков подписал разрешение на ввод в эксплуатацию объектов ЖК «Гринвуд», сроки сдачи которого неоднократно сдвигались. Однако собственники апартаментов отказались их принимать, заявив, что помещения сданы в неудовлетворительном состоянии. Они обратились в МВД и свердловскую прокуратуру. В настоящий момент компания-застройщик — МФ «Альта», — проходит через процедуру банкротства.
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