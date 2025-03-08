В районе Елизавет в Екатеринбурге продают коттедж с 20-ю комнатами, двумя бассейнами и спортзалом за 119 миллионов рублей. Дом с площадью 880 квадратных метров находится на участке 8,3 сотки. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Бассейн 8 на 3,5 метров. Плюс маленький бассейн 2,8 на 2,8 метра (можно установить джакузи) с выводом в ливневку... В доме 20 комнат, есть спортзал 65 квадратных метров с высотой потолка 5,5 метров. Есть вывод трубы на крышу под камин с дровами.», — написано в объявлении. Дом имеет все удобства — отапливаемый гараж на 3 машины, собственная газовая котельня, а также эксплуатируемая крыша. Но продавец отмечает, что коттедж требует ремонта.
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