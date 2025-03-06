Поп-икона «нулевых» едет с подарком на 8 Марта в Екатеринбург

В Екатеринбурге выступит Ева Польна
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, концерт, зрители, караулова юлианна
Множество мероприятий будут бесплатными (архивное фото) Фото:

Кроме насыщенной программы для девушек в честь 8 Марта, в Екатеринбурге выступят певица Ева Польна, театр двойников, а также горожан приглашают на бесплатный фуршет и DJ-party. Подробнее, куда можно отправиться на выходных, — в афише URA.RU.

8 марта

Театр двойников

В торговом центре «Карнавал» будет праздничное шоу: выступят вокальный коллектив Non Solo, Светлана Котова, танцевальный балет Redking Show, дуэт «Балалайка Style» и театр двойников. Также покажут магическое шоу, а на первом этаже гостей будут развлекать ходулисты. Начало в 13:00, вход бесплатный. 0+

Лесной каток в Радуга парке. Екатеринбург
На катке устроят двухчасовое шоу
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Закрытие зимнего сезона

Развлечения ждут и в ТЦ «Радуга Парк». С 14:00 стартуют мастер-классы по созданию открыток и выступают мимы. На катке в парке пройдут конкурсы, веселые игры и катание на коньках вместе с аниматорами. Вход свободный. 0+

Розыгрыш призов

С 15:00 в ТРЦ «Алатырь» будут выступать танцевальные и музыкальные коллективы, также модельное агентство проведет показ. Посетителей ждет розыгрыш различных призов от магазинов, которые есть в торговом центре. Мероприятие бесплатное, пройдет на первом этаже. 0+

DJ-party в гастромолле

Мастер-классы, кинопоказ «Красавицы и чудовища», квартет живой музыки и DJ Kirill Tretyakov ждут горожан в гастромолле «Главный». Празднование 8 Марта стартует в 12:00, на мастер-классы нужна регистрация, вход бесплатный. 6+

День бармена в баре "Бунин". Екатеринбург
Для любителей вечеринок тоже найдутся развлечения
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Вечеринка YEYO

THE FACE BAR устраивает вечеринку в честь Международного женского дня. Первым 20 дамам подарят цветы и угостят бокалом шампанского. Еще гостей ждут закуски, горячие блюда и танцы. Вход — 299 рублей, начало в 23:00. 18+

Шоу-балет и показы

С 12:00 в ТРЦ Veer Mall будет идти шоу с аквагримом и модным показом от стилистов, выступят Александр Мольер и Денис Глушко при участии шоу-балета. Также обещают розыгрыши подарков и сюрпризы. Сбор в Атриуме, вход бесплатный. 0+

9 марта

Бачата и фуршет

В фитнес-клубе For you space научат бачате, угостят шампанским и устроят фуршет. Приглашаются все желающие, вход бесплатный, но следует заранее записаться, потому что количество мест ограничено. Начало в 17:00. 18+

Ева Польна. Концерт в Екатеринбурге.
Ева Польна планирует собрать 5000 зрителей
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Концерт Евы Польны

Яркая и харизматичная Ева Польна, ставшая мемом благодаря танцам, выступит в праздничные выходные в «МТС Live Холл». Билеты разбирают быстро, цена — от 2500 рублей. Начало шоу в 19:00. 6+

Концерт «Мураками»

Коллектив везет в Екатеринбург программу «Я буду петь». Поклонники смогут насладиться старыми хитами в клубе «Нирвана» в 19:00. Билеты стоят от 2000 рублей. 12+

Музлото

В гастромолле «Главный» также проведут музыкальное лото. Участникам предстоит послушать 90 хитов караоке, параллельно вычеркивая те песни, которые есть в бланке, а в перерывах ждет DJ-сет. Начало в 18:00, нужна регистрация, стоимость 1000 рублей. 18+

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Кроме насыщенной программы для девушек в честь 8 Марта, в Екатеринбурге выступят певица Ева Польна, театр двойников, а также горожан приглашают на бесплатный фуршет и DJ-party. Подробнее, куда можно отправиться на выходных, — в афише URA.RU. Театр двойников В торговом центре «Карнавал» будет праздничное шоу: выступят вокальный коллектив Non Solo, Светлана Котова, танцевальный балет Redking Show, дуэт «Балалайка Style» и театр двойников. Также покажут магическое шоу, а на первом этаже гостей будут развлекать ходулисты. Начало в 13:00, вход бесплатный. 0+ Закрытие зимнего сезона Развлечения ждут и в ТЦ «Радуга Парк». С 14:00 стартуют мастер-классы по созданию открыток и выступают мимы. На катке в парке пройдут конкурсы, веселые игры и катание на коньках вместе с аниматорами. Вход свободный. 0+ Розыгрыш призов С 15:00 в ТРЦ «Алатырь» будут выступать танцевальные и музыкальные коллективы, также модельное агентство проведет показ. Посетителей ждет розыгрыш различных призов от магазинов, которые есть в торговом центре. Мероприятие бесплатное, пройдет на первом этаже. 0+ DJ-party в гастромолле Мастер-классы, кинопоказ «Красавицы и чудовища», квартет живой музыки и DJ Kirill Tretyakov ждут горожан в гастромолле «Главный». Празднование 8 Марта стартует в 12:00, на мастер-классы нужна регистрация, вход бесплатный. 6+ Вечеринка YEYO THE FACE BAR устраивает вечеринку в честь Международного женского дня. Первым 20 дамам подарят цветы и угостят бокалом шампанского. Еще гостей ждут закуски, горячие блюда и танцы. Вход — 299 рублей, начало в 23:00. 18+ Шоу-балет и показы С 12:00 в ТРЦ Veer Mall будет идти шоу с аквагримом и модным показом от стилистов, выступят Александр Мольер и Денис Глушко при участии шоу-балета. Также обещают розыгрыши подарков и сюрпризы. Сбор в Атриуме, вход бесплатный. 0+ Бачата и фуршет В фитнес-клубе For you space научат бачате, угостят шампанским и устроят фуршет. Приглашаются все желающие, вход бесплатный, но следует заранее записаться, потому что количество мест ограничено. Начало в 17:00. 18+ Концерт Евы Польны Яркая и харизматичная Ева Польна, ставшая мемом благодаря танцам, выступит в праздничные выходные в «МТС Live Холл». Билеты разбирают быстро, цена — от 2500 рублей. Начало шоу в 19:00. 6+ Концерт «Мураками» Коллектив везет в Екатеринбург программу «Я буду петь». Поклонники смогут насладиться старыми хитами в клубе «Нирвана» в 19:00. Билеты стоят от 2000 рублей. 12+ Музлото В гастромолле «Главный» также проведут музыкальное лото. Участникам предстоит послушать 90 хитов караоке, параллельно вычеркивая те песни, которые есть в бланке, а в перерывах ждет DJ-сет. Начало в 18:00, нужна регистрация, стоимость 1000 рублей. 18+
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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