Поп-икона «нулевых» едет с подарком на 8 Марта в Екатеринбург

Кроме насыщенной программы для девушек в честь 8 Марта, в Екатеринбурге выступят певица Ева Польна, театр двойников, а также горожан приглашают на бесплатный фуршет и DJ-party. Подробнее, куда можно отправиться на выходных, — в афише URA.RU.
8 марта
Театр двойников
В торговом центре «Карнавал» будет праздничное шоу: выступят вокальный коллектив Non Solo, Светлана Котова, танцевальный балет Redking Show, дуэт «Балалайка Style» и театр двойников. Также покажут магическое шоу, а на первом этаже гостей будут развлекать ходулисты. Начало в 13:00, вход бесплатный. 0+
Закрытие зимнего сезона
Развлечения ждут и в ТЦ «Радуга Парк». С 14:00 стартуют мастер-классы по созданию открыток и выступают мимы. На катке в парке пройдут конкурсы, веселые игры и катание на коньках вместе с аниматорами. Вход свободный. 0+
Розыгрыш призов
С 15:00 в ТРЦ «Алатырь» будут выступать танцевальные и музыкальные коллективы, также модельное агентство проведет показ. Посетителей ждет розыгрыш различных призов от магазинов, которые есть в торговом центре. Мероприятие бесплатное, пройдет на первом этаже. 0+
DJ-party в гастромолле
Мастер-классы, кинопоказ «Красавицы и чудовища», квартет живой музыки и DJ Kirill Tretyakov ждут горожан в гастромолле «Главный». Празднование 8 Марта стартует в 12:00, на мастер-классы нужна регистрация, вход бесплатный. 6+
Вечеринка YEYO
THE FACE BAR устраивает вечеринку в честь Международного женского дня. Первым 20 дамам подарят цветы и угостят бокалом шампанского. Еще гостей ждут закуски, горячие блюда и танцы. Вход — 299 рублей, начало в 23:00. 18+
Шоу-балет и показы
С 12:00 в ТРЦ Veer Mall будет идти шоу с аквагримом и модным показом от стилистов, выступят Александр Мольер и Денис Глушко при участии шоу-балета. Также обещают розыгрыши подарков и сюрпризы. Сбор в Атриуме, вход бесплатный. 0+
9 марта
Бачата и фуршет
В фитнес-клубе For you space научат бачате, угостят шампанским и устроят фуршет. Приглашаются все желающие, вход бесплатный, но следует заранее записаться, потому что количество мест ограничено. Начало в 17:00. 18+
Концерт Евы Польны
Яркая и харизматичная Ева Польна, ставшая мемом благодаря танцам, выступит в праздничные выходные в «МТС Live Холл». Билеты разбирают быстро, цена — от 2500 рублей. Начало шоу в 19:00. 6+
Концерт «Мураками»
Коллектив везет в Екатеринбург программу «Я буду петь». Поклонники смогут насладиться старыми хитами в клубе «Нирвана» в 19:00. Билеты стоят от 2000 рублей. 12+
Музлото
В гастромолле «Главный» также проведут музыкальное лото. Участникам предстоит послушать 90 хитов караоке, параллельно вычеркивая те песни, которые есть в бланке, а в перерывах ждет DJ-сет. Начало в 18:00, нужна регистрация, стоимость 1000 рублей. 18+
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