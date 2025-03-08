08 марта 2025

В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок исчез во время прогулки
Ребенок исчез во время прогулки Фото:

В Екатеринбурге пропал 8-летний Александр Х. Его в последний раз видели в Чкаловском районе. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Видели последний раз в районе улиц Белинского — Саввы Белых: ЖК „Гольфстрим“, „Айтауэр“, „Эстет“», — рассказал собеседник. Поисками также занялся волонтерский отряд «ЛизаАлерт». Ребенок исчез во время прогулки.

Обновлено в 21:40. Мальчик нашелся, сообщили агентству знакомые семьи.

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В Екатеринбурге пропал 8-летний Александр Х. Его в последний раз видели в Чкаловском районе. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Видели последний раз в районе улиц Белинского — Саввы Белых: ЖК „Гольфстрим“, „Айтауэр“, „Эстет“», — рассказал собеседник. Поисками также занялся волонтерский отряд «ЛизаАлерт». Ребенок исчез во время прогулки. Обновлено в 21:40. Мальчик нашелся, сообщили агентству знакомые семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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