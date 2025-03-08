В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик

Ребенок исчез во время прогулки
В Екатеринбурге пропал 8-летний Александр Х. Его в последний раз видели в Чкаловском районе. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Видели последний раз в районе улиц Белинского — Саввы Белых: ЖК „Гольфстрим“, „Айтауэр“, „Эстет“», — рассказал собеседник. Поисками также занялся волонтерский отряд «ЛизаАлерт». Ребенок исчез во время прогулки.
Обновлено в 21:40. Мальчик нашелся, сообщили агентству знакомые семьи.
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