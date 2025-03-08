На Свердловскую область обрушатся осадки

В Свердловской области больше всего осадков ожидается 10 марта из-за циклона, который пройдет через Средний Урал. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«На этот раз циклон пройдет через Средний Урал, а не через Южный, поэтому по области можно ожидать осадки, большая часть которых придется на понедельник. При этом без значительных осадков останутся восточные и северо-восточные районы, а также крайний север области», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ранее URA.RU писало, что циклон должен пройти по северной траектории через Свердловскую область. По прогнозу умеренные осадки ожидались только по северу и югу региона.
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