08 марта 2025

Крупный свердловский город неделю мучается без воды

В Краснотурьинске жители района Суходойка жалуются на недельное отсутствие воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители микрорайона не могут мыться, стирать и готовить
Жители микрорайона не могут мыться, стирать и готовить Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) жители микрорайона Суходойка жалуются на отсутствие воды. Водоснабжения нет уже неделю, пишут свердловчане в соцсетях.

«Жители района Суходойка уже неделю сидят без воды. Кто-нибудь знает что случилось и когда появится вода? Как мы должны мыться, стираться и готовить еду? У кого дети и не один ребенок, как быть», — передает слова очевидца группа «Инцидент Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) жители микрорайона Суходойка жалуются на отсутствие воды. Водоснабжения нет уже неделю, пишут свердловчане в соцсетях. «Жители района Суходойка уже неделю сидят без воды. Кто-нибудь знает что случилось и когда появится вода? Как мы должны мыться, стираться и готовить еду? У кого дети и не один ребенок, как быть», — передает слова очевидца группа «Инцидент Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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