Крупный свердловский город неделю мучается без воды

В Краснотурьинске (Свердловская область) жители микрорайона Суходойка жалуются на отсутствие воды. Водоснабжения нет уже неделю, пишут свердловчане в соцсетях.
«Жители района Суходойка уже неделю сидят без воды. Кто-нибудь знает что случилось и когда появится вода? Как мы должны мыться, стираться и готовить еду? У кого дети и не один ребенок, как быть», — передает слова очевидца группа «Инцидент Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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