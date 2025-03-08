В Свердловской области наступает долгожданное потепление

В Свердловской области с 10 марта ожидается повышение температуры вместе с небольшим снегом. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«Ночью местами небольшой снег, на юго-западе до умеренного, днем небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем -2,-7 градуса, на юго-западе до +3 градуса. В Екатеринбурге днем -1,+1, небольшой снег», — говорится в прогнозе, опубликованном в telegram-канале гидрометцентра.
В регионе 11 и 12 марта температура продолжит расти, днем в эти дни ожидается от +1 до +4 градусов, несмотря на возможный снег. В Екатеринбурге также температура поднимется с 0 градусов днем 11 марта до +4 градусов 12 марта. Ветер в течение всех трех дней будет дуть с юго-запада со скоростью от трех до десяти метров в секунду.
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