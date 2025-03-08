08 марта 2025

Трассу Екатеринбург — Тюмень полностью перекрыли

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят быть внимательнее
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Под поселком Тугулым (Свердловская область) полностью перекрыли трассу Екатеринбург — Тюмень из-за автомобильной аварии. Об этом сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 269 километр движение полностью перекрыто, в связи с ДТП! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны», — говорится в сообщении.

Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дорожники просят уточнять актуальную информацию по телефону 8-800-200-63-06.

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Под поселком Тугулым (Свердловская область) полностью перекрыли трассу Екатеринбург — Тюмень из-за автомобильной аварии. Об этом сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 269 километр движение полностью перекрыто, в связи с ДТП! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны», — говорится в сообщении. Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дорожники просят уточнять актуальную информацию по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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