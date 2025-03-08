Трассу Екатеринбург — Тюмень полностью перекрыли

Водителей просят быть внимательнее
Под поселком Тугулым (Свердловская область) полностью перекрыли трассу Екатеринбург — Тюмень из-за автомобильной аварии. Об этом сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 269 километр движение полностью перекрыто, в связи с ДТП! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны», — говорится в сообщении.
Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дорожники просят уточнять актуальную информацию по телефону 8-800-200-63-06.
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