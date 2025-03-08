Авторитетный бизнес готовится к выборам в свердловское заксо. Фото

Экс-депутат Мансуров собрался в парламент Свердловской области

09 марта 2025 в 16:16 Размер текста - 17 +

Эдуард Мансуров уже работал в гордуме, но вернуться туда в 2023 году не смог Фото: Илья Московец © URA.RU Одним из самых конкурентных округов на выборах в свердловское заксобрание в 2026 году будет Орджоникидзевский (Екатеринбург). Против действующего депутата Владимира Смирнова своего кандидата ведет авторитетная бизнес-группа «Четырехсотые», занимающаяся уличной торговлей, рекламными и околокоммунальнымы проектами. На это указывают листовки, распространенные на территории округа, с изображением экс-депутата думы (2013—2018 гг.) Эдуарда Мансурова. Их заметил читатель URA.RU. По его словам, агитация с поздравлениями от Мансурова к 8 Марта появилась на рекламных щитах и лифтовых досках объявлений, принадлежащих, вероятно, «Четырехсотым». По словам собеседника агентства, такая активность со стороны Мансурова является регулярной. Источник URA.RU, близкий к муниципальной власти, комментируя это, заявил: «Мансуров фактически с 2024-го ведет кампанию, пытается договориться [с властью] о предоставлении ему административного ресурса». При этом известно, что Смирнов — один из богатейших народных избранников (владеет торговыми центрами на Уралмаше), — хоть и рассматривает для себя возможность выдвижения в Госдуму, в заксо пойдет тоже. Третьим возможным кандидатом в политкругах называют депутата гордумы (до 2023 года был председателем) Игоря Володина, который в 2010-х уже избирался в областной парламент по смирновскому округу. Получить комментарий Мансурова о его планах к моменту публикации не удалось. В 2023 году он хотел избраться в гордуму Екатеринбурга по 17-му округу. Но сначала мэрия (старается минимизировать участие «Четырехсотых» в экономических и общественно-политических процессах) добилась снятия Мансурова с праймериз «Единой России», а затем он не смог зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца (избирком забраковал часть подписей, оспорить это решение в суде не удалось). Эдуард Мансуров на листовках представлен как руководитель из «Альянса ТОС» Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одним из самых конкурентных округов на выборах в свердловское заксобрание в 2026 году будет Орджоникидзевский (Екатеринбург). Против действующего депутата Владимира Смирнова своего кандидата ведет авторитетная бизнес-группа «Четырехсотые», занимающаяся уличной торговлей, рекламными и околокоммунальнымы проектами. На это указывают листовки, распространенные на территории округа, с изображением экс-депутата думы (2013—2018 гг.) Эдуарда Мансурова. Их заметил читатель URA.RU. По его словам, агитация с поздравлениями от Мансурова к 8 Марта появилась на рекламных щитах и лифтовых досках объявлений, принадлежащих, вероятно, «Четырехсотым». По словам собеседника агентства, такая активность со стороны Мансурова является регулярной. Источник URA.RU, близкий к муниципальной власти, комментируя это, заявил: «Мансуров фактически с 2024-го ведет кампанию, пытается договориться [с властью] о предоставлении ему административного ресурса». При этом известно, что Смирнов — один из богатейших народных избранников (владеет торговыми центрами на Уралмаше), — хоть и рассматривает для себя возможность выдвижения в Госдуму, в заксо пойдет тоже. Третьим возможным кандидатом в политкругах называют депутата гордумы (до 2023 года был председателем) Игоря Володина, который в 2010-х уже избирался в областной парламент по смирновскому округу. Получить комментарий Мансурова о его планах к моменту публикации не удалось. В 2023 году он хотел избраться в гордуму Екатеринбурга по 17-му округу. Но сначала мэрия (старается минимизировать участие «Четырехсотых» в экономических и общественно-политических процессах) добилась снятия Мансурова с праймериз «Единой России», а затем он не смог зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца (избирком забраковал часть подписей, оспорить это решение в суде не удалось).