08 марта 2025

Свердловские гаишники объявили тревогу из-за снега

ГАИ: в Свердловской области повысилась опасность на дорогах из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме
Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме Фото:

В Свердловской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за сильного снега. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Призываем водителей проявлять максимум осторожности. Снежные осадки делают дороги скользкими, повышая риск заносов и аварий. Рекомендуем отказаться от резких маневров, увеличить дистанцию между автомобилями и строго соблюдать ПДД. Особое внимание уделяйте использованию фар и противотуманных фонарей в условиях плохой видимости», — написали гаишники в своем telegram-канале.

Сотрудники ГАИ рекомендуют начинающим водителям отказаться от дальних поездок. Пешеходов также просят быть бдительнее. Полицейских перевели на усиленный режим работы, поэтому они ездят с включенными мигалками.

Ранее URA.RU писало об экстренном предупреждении от МЧС о сильном снеге 9-10 марта. Больше всего осадков будет 10 марта. Причина выпадения снега — циклон. Из-за снегопадов перекроют трассу под Сысертью.

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В Свердловской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за сильного снега. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Призываем водителей проявлять максимум осторожности. Снежные осадки делают дороги скользкими, повышая риск заносов и аварий. Рекомендуем отказаться от резких маневров, увеличить дистанцию между автомобилями и строго соблюдать ПДД. Особое внимание уделяйте использованию фар и противотуманных фонарей в условиях плохой видимости», — написали гаишники в своем telegram-канале. Сотрудники ГАИ рекомендуют начинающим водителям отказаться от дальних поездок. Пешеходов также просят быть бдительнее. Полицейских перевели на усиленный режим работы, поэтому они ездят с включенными мигалками. Ранее URA.RU писало об экстренном предупреждении от МЧС о сильном снеге 9-10 марта. Больше всего осадков будет 10 марта. Причина выпадения снега — циклон. Из-за снегопадов перекроют трассу под Сысертью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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