Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи

Шесть россиян выиграли по 16,6 млн рублей в рамках розыгрыша «Мечталлиона»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еще 17 человек стали обладателями суперпризов по одному миллиону рублей каждый
Еще 17 человек стали обладателями суперпризов по одному миллиону рублей каждый Фото:

В результате праздничного розыгрыша лотереи «Мечталлион», приуроченного к 8 марта, шесть жителей России выиграли по 16,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, «Национальная лотерея».

«В тираже №129 сегодня уже в десятый раз за время существования этой флагманской лотереи был разыгран суперприз 100 миллионов рублей: его поделили шесть участников, которые стали мультимиллионерами...» — рассказали РИА Новостям в пресс-службе. Там добавили, что 17 человек стали обладателями суперпризов по одному миллиону рублей каждый.

Выигрышные билеты приобретены в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии и Краснодарском крае, а также с помощью мобильного приложения лотереи. Билеты, принесшие своим владельцам по миллиону рублей, куплены в Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях. 

В тираже лотереи «Мечталлион», приуроченном к празднованию 8 марта, зафиксировано 1 477 264 выигрышных билетов. Общая сумма выигрышей достигла 285 291 902 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате праздничного розыгрыша лотереи «Мечталлион», приуроченного к 8 марта, шесть жителей России выиграли по 16,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, «Национальная лотерея». «В тираже №129 сегодня уже в десятый раз за время существования этой флагманской лотереи был разыгран суперприз 100 миллионов рублей: его поделили шесть участников, которые стали мультимиллионерами...» — рассказали РИА Новостям в пресс-службе. Там добавили, что 17 человек стали обладателями суперпризов по одному миллиону рублей каждый. Выигрышные билеты приобретены в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии и Краснодарском крае, а также с помощью мобильного приложения лотереи. Билеты, принесшие своим владельцам по миллиону рублей, куплены в Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях.  В тираже лотереи «Мечталлион», приуроченном к празднованию 8 марта, зафиксировано 1 477 264 выигрышных билетов. Общая сумма выигрышей достигла 285 291 902 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...