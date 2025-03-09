Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи

В результате праздничного розыгрыша лотереи «Мечталлион», приуроченного к 8 марта, шесть жителей России выиграли по 16,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, «Национальная лотерея».
«В тираже №129 сегодня уже в десятый раз за время существования этой флагманской лотереи был разыгран суперприз 100 миллионов рублей: его поделили шесть участников, которые стали мультимиллионерами...» — рассказали РИА Новостям в пресс-службе. Там добавили, что 17 человек стали обладателями суперпризов по одному миллиону рублей каждый.
Выигрышные билеты приобретены в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии и Краснодарском крае, а также с помощью мобильного приложения лотереи. Билеты, принесшие своим владельцам по миллиону рублей, куплены в Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях.
В тираже лотереи «Мечталлион», приуроченном к празднованию 8 марта, зафиксировано 1 477 264 выигрышных билетов. Общая сумма выигрышей достигла 285 291 902 рублей.
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