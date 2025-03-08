08 марта 2025

В Екатеринбурге трамвай сбил 13-летнего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейские поговорили с водителем и мамой пострадавшего
Полицейские поговорили с водителем и мамой пострадавшего Фото:

В Екатеринбурге трамвай №18 сбил 13-летнего парня, когда он переходил дорогу в неположенном месте на улице Репина (Верх-Исетский район). Ребенка увозили в больницу из-за травм рук и головы, но отпустили. Об этом сообщил telegram-канал городской Госавтоинспекции.

«Водитель трамвая маршрута №18 „Волгоградская — Шарташ“, двигаясь по ул. Волгоградская, со стороны ул. Репина, допустил наезд на пешехода, который пересекал трамвайные пути в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 13-ти летний мальчик с травмами головы и рук доставлен в детскую больницу № 9, где после оказания медицинской помощи отпущен домой», — говорится в сообщении.

По словам мамы мальчика, сын поехал к другу на день рождения в торговый центр «Радуга Парк». Причину, почему ее ребенок начал обходил трамвай сзади, она не назвала, но уточнила, что постоянно напоминает сыну о ППД. Информацию по аварии передали в отдел по делам несовершеннолетних.

Водитель трамвая впервые оказался в такой ситуации, пьян не был. В трамвае на момент аварии было 30 пассажиров. Он же рассказал ГАИ, что увидел подростка в боковом зеркале, когда отъезжал от остановки. Трамвай сбил мальчика, но не переехал, так как мужчина экстренно затормозил.

Сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия
Сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге трамвай №18 сбил 13-летнего парня, когда он переходил дорогу в неположенном месте на улице Репина (Верх-Исетский район). Ребенка увозили в больницу из-за травм рук и головы, но отпустили. Об этом сообщил telegram-канал городской Госавтоинспекции. «Водитель трамвая маршрута №18 „Волгоградская — Шарташ“, двигаясь по ул. Волгоградская, со стороны ул. Репина, допустил наезд на пешехода, который пересекал трамвайные пути в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 13-ти летний мальчик с травмами головы и рук доставлен в детскую больницу № 9, где после оказания медицинской помощи отпущен домой», — говорится в сообщении. По словам мамы мальчика, сын поехал к другу на день рождения в торговый центр «Радуга Парк». Причину, почему ее ребенок начал обходил трамвай сзади, она не назвала, но уточнила, что постоянно напоминает сыну о ППД. Информацию по аварии передали в отдел по делам несовершеннолетних. Водитель трамвая впервые оказался в такой ситуации, пьян не был. В трамвае на момент аварии было 30 пассажиров. Он же рассказал ГАИ, что увидел подростка в боковом зеркале, когда отъезжал от остановки. Трамвай сбил мальчика, но не переехал, так как мужчина экстренно затормозил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...