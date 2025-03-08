В Екатеринбурге трамвай №18 сбил 13-летнего парня, когда он переходил дорогу в неположенном месте на улице Репина (Верх-Исетский район). Ребенка увозили в больницу из-за травм рук и головы, но отпустили. Об этом сообщил telegram-канал городской Госавтоинспекции.
«Водитель трамвая маршрута №18 „Волгоградская — Шарташ“, двигаясь по ул. Волгоградская, со стороны ул. Репина, допустил наезд на пешехода, который пересекал трамвайные пути в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 13-ти летний мальчик с травмами головы и рук доставлен в детскую больницу № 9, где после оказания медицинской помощи отпущен домой», — говорится в сообщении.
По словам мамы мальчика, сын поехал к другу на день рождения в торговый центр «Радуга Парк». Причину, почему ее ребенок начал обходил трамвай сзади, она не назвала, но уточнила, что постоянно напоминает сыну о ППД. Информацию по аварии передали в отдел по делам несовершеннолетних.
Водитель трамвая впервые оказался в такой ситуации, пьян не был. В трамвае на момент аварии было 30 пассажиров. Он же рассказал ГАИ, что увидел подростка в боковом зеркале, когда отъезжал от остановки. Трамвай сбил мальчика, но не переехал, так как мужчина экстренно затормозил.
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