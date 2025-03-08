В аэропорту Кольцово задерживаются на несколько часов два рейса до Сочи и самолет до Бишкека (Кыгрызстан), передает онлайн-табло авиагавани. Суда, которые должны улететь в курортный город, еще не вылетели из сочинского аэропорта.
Вылет самолета Boeing-737 авиакомпании «Икар» задержался в Сочи, пока что время отправки судна EO-502 перенесли с 18:45 на 19:25 по местному времени. Второй рейс SU-2919 модели судна Airbus-321 перевозчика «Аэрофлот» был перенесен с 14:55 на 20:35 по времени Екатеринбурга. Проблемы с вылетом подтвердили URA.RU в пресс-службе авиагавани Сочи. Причиной назвали плохие погодные условия.
Третий борт, который задержится в Екатеринбурге, принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс U6-2985 самолета Airbus-320 должен был вылететь из Екатеринбурга в Бишкек в 17:40 по местному времени, однако его задержали до 19:30.
Корреспондент агентства обратился в пресс-службы авиаперевозчиков за комментариями. Ответы ожидаются.
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