08 марта 2025

В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы до Сочи смогут улететь, когда самолеты прибудут в Екатеринбург
Рейсы до Сочи смогут улететь, когда самолеты прибудут в Екатеринбург Фото:

В аэропорту Кольцово задерживаются на несколько часов два рейса до Сочи и самолет до Бишкека (Кыгрызстан), передает онлайн-табло авиагавани. Суда, которые должны улететь в курортный город, еще не вылетели из сочинского аэропорта.

Вылет самолета Boeing-737 авиакомпании «Икар» задержался в Сочи, пока что время отправки судна EO-502 перенесли с 18:45 на 19:25 по местному времени. Второй рейс SU-2919 модели судна Airbus-321 перевозчика «Аэрофлот» был перенесен с 14:55 на 20:35 по времени Екатеринбурга. Проблемы с вылетом подтвердили URA.RU в пресс-службе авиагавани Сочи. Причиной назвали плохие погодные условия.

Третий борт, который задержится в Екатеринбурге, принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс U6-2985 самолета Airbus-320 должен был вылететь из Екатеринбурга в Бишкек в 17:40 по местному времени, однако его задержали до 19:30.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службы авиаперевозчиков за комментариями. Ответы ожидаются.

Рейс задерживается в Сочи
Рейс задерживается в Сочи
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Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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Пассажиров ждет дополнительное ожидание вылета в Бишкек
Пассажиров ждет дополнительное ожидание вылета в Бишкек
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В аэропорту Кольцово задерживаются на несколько часов два рейса до Сочи и самолет до Бишкека (Кыгрызстан), передает онлайн-табло авиагавани. Суда, которые должны улететь в курортный город, еще не вылетели из сочинского аэропорта. Вылет самолета Boeing-737 авиакомпании «Икар» задержался в Сочи, пока что время отправки судна EO-502 перенесли с 18:45 на 19:25 по местному времени. Второй рейс SU-2919 модели судна Airbus-321 перевозчика «Аэрофлот» был перенесен с 14:55 на 20:35 по времени Екатеринбурга. Проблемы с вылетом подтвердили URA.RU в пресс-службе авиагавани Сочи. Причиной назвали плохие погодные условия. Третий борт, который задержится в Екатеринбурге, принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс U6-2985 самолета Airbus-320 должен был вылететь из Екатеринбурга в Бишкек в 17:40 по местному времени, однако его задержали до 19:30. Корреспондент агентства обратился в пресс-службы авиаперевозчиков за комментариями. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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