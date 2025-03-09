Курганцы застряли в аэропорту и не могут вылететь из Сочи в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс задержали из-за погодных условий
Рейс задержали из-за погодных условий Фото:

Жители Кургана сидят 9 марта в аэропорту Сочи и не могут вылететь в Екатеринбург, поскольку рейс несколько раз переносили. Об этом URA.RU рассказал один из горожан. В справочной службе аэропорта информацию подтвердили.

«Рейс из Сочи в Екатеринбург задержался из-за погодных условий. Вылет переносится предварительно на 14 часов по московскому времени», — сообщили представители воздушной гавани.

Уточняется, что курганцы вместе с другими пассажирами проходят регистрацию. Она продлится до 13 часов 35 минут, отметили в аэропорту. Также там посоветовали следить за онлайн-табло, где имеется информация о рейсах.

В аэропорт Сочи направлен редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана сидят 9 марта в аэропорту Сочи и не могут вылететь в Екатеринбург, поскольку рейс несколько раз переносили. Об этом URA.RU рассказал один из горожан. В справочной службе аэропорта информацию подтвердили. «Рейс из Сочи в Екатеринбург задержался из-за погодных условий. Вылет переносится предварительно на 14 часов по московскому времени», — сообщили представители воздушной гавани. Уточняется, что курганцы вместе с другими пассажирами проходят регистрацию. Она продлится до 13 часов 35 минут, отметили в аэропорту. Также там посоветовали следить за онлайн-табло, где имеется информация о рейсах. В аэропорт Сочи направлен редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...