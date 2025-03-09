Курганцы застряли в аэропорту и не могут вылететь из Сочи в Екатеринбург

Жители Кургана сидят 9 марта в аэропорту Сочи и не могут вылететь в Екатеринбург, поскольку рейс несколько раз переносили. Об этом URA.RU рассказал один из горожан. В справочной службе аэропорта информацию подтвердили.
«Рейс из Сочи в Екатеринбург задержался из-за погодных условий. Вылет переносится предварительно на 14 часов по московскому времени», — сообщили представители воздушной гавани.
Уточняется, что курганцы вместе с другими пассажирами проходят регистрацию. Она продлится до 13 часов 35 минут, отметили в аэропорту. Также там посоветовали следить за онлайн-табло, где имеется информация о рейсах.
В аэропорт Сочи направлен редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
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