Возле «Уральской Рублевки» перекроют трассу из-за сильного снега

Возле Сысерти (Свердловская область), которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, перекроют трассу M-5 до Челябинска ради уборки снега. Ограничения продлятся с 09:00 до 18:00 10 марта, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«М5 „Урал“ подъезд к городу Екатеринбург: возле города Сысерть (170 километр) с 09:00 до 18:00 ведутся работы по уборке снежного вала вдоль барьерного ограждения. Движение в направлении города Челябинск будет осуществляться по одной полосе», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало об экстренном предупреждении от МЧС о сильном снеге 9-10 марта. Больше всего осадков будет 10 марта. Причина выпадения снега — циклон.
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