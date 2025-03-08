08 марта 2025

Возле «Уральской Рублевки» перекроют трассу из-за сильного снега

Под Сысертью ограничат движение по трассе для уборки снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие ожидается на 170 километре дороги
Перекрытие ожидается на 170 километре дороги Фото:

Возле Сысерти (Свердловская область), которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, перекроют трассу M-5 до Челябинска ради уборки снега. Ограничения продлятся с 09:00 до 18:00 10 марта, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«М5 „Урал“ подъезд к городу Екатеринбург: возле города Сысерть (170 километр) с 09:00 до 18:00 ведутся работы по уборке снежного вала вдоль барьерного ограждения. Движение в направлении города Челябинск будет осуществляться по одной полосе», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало об экстренном предупреждении от МЧС о сильном снеге 9-10 марта. Больше всего осадков будет 10 марта. Причина выпадения снега — циклон.

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Возле Сысерти (Свердловская область), которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, перекроют трассу M-5 до Челябинска ради уборки снега. Ограничения продлятся с 09:00 до 18:00 10 марта, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». «М5 „Урал“ подъезд к городу Екатеринбург: возле города Сысерть (170 километр) с 09:00 до 18:00 ведутся работы по уборке снежного вала вдоль барьерного ограждения. Движение в направлении города Челябинск будет осуществляться по одной полосе», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало об экстренном предупреждении от МЧС о сильном снеге 9-10 марта. Больше всего осадков будет 10 марта. Причина выпадения снега — циклон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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