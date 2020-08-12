дольщики элитного комплекса должны были получить квартиры еще в 2016 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский минстрой одобрил ввод в эксплуатацию объектов элитного жилого комплекса «Гринвуд» (рядом с побережьем Исети), который ООО «МФ «Альта» должно было достроить еще в 2016 году. Соответствующее разрешение, подписанное министром Михаилом Волковым 10 августа, имеется в распоряжении URA.RU. По словам дольщиков, квартиры, которые должны перейти в их собственность, находятся в ненадлежащем состоянии.

«В последний момент — за две недели до сдачи объекта — застройщик [компания „Альта“] изменил проект, из которого пропал пункт о квартирах с чистовой отделкой, и прошел экспертизу. Никого об этом, естественно, не оповестили. Все сделано на скорую руку: с крыши течет вода, плитка местами отсутствует. Фактически нам хотят сдать недостроенный объект», — рассказал URA.RU бизнесмен, вложившийся в строительство апартаментов. Обманутые дольщики (среди которых, по информации URA.RU, есть представители ближнего окружения бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова) уже направили жалобу в свердловскую прокуратуру и МВД.

«Представители минстроя намеренно «закрывают глаза» на фактическое невыполнение ООО «МФ «Альта» обязательств, а также на изменения в одностороннем порядке проектной документации», — говорится в обращении. На момент публикации получить комментарий министра Михаила Волкова не удалось (чиновник не ответил на звонок корреспондента). Собеседник агентства, ответивший по номеру, указанному на сайте ЖК «Гринвуд», заявил, что дольщики получили свои квартиры в «хорошем» состоянии.

Жилой комплекс должны были построить еще в четвертом квартале 2016 года. Однако сроки сначала были сдвинуты на июнь 2018 года, а впоследствии до конца ноября 2019-го. Горожане, вложившие деньги в недвижимость, выходили на одиночные пикеты. В настоящий момент компания-застройщик — МФ «Альта», — не исполнившая обязательства, проходит через процедуру банкротства.