Свердловчан предупредили о мощных снегопадах

Снег начнет идти вечером 9 марта
В Свердловской области ожидаются сильные снегопады 9 и 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Вечером 9 и ночью 10 марта местами в Свердловской области ожидается сильный снег. Будьте бдительны», — написали спасатели в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало о надвигающихся осадках на Средний Урал. Больше всего осадков будет 10 марта. Причина выпадения снега — циклон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!