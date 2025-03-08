08 марта 2025

Свердловчан предупредили о мощных снегопадах

В Свердловской области ожидается сильный снег 9-10 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег начнет идти вечером 9 марта
Снег начнет идти вечером 9 марта Фото:

В Свердловской области ожидаются сильные снегопады 9 и 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Вечером 9 и ночью 10 марта местами в Свердловской области ожидается сильный снег. Будьте бдительны», — написали спасатели в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о надвигающихся осадках на Средний Урал. Больше всего осадков будет 10 марта. Причина выпадения снега — циклон.

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В Свердловской области ожидаются сильные снегопады 9 и 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Вечером 9 и ночью 10 марта местами в Свердловской области ожидается сильный снег. Будьте бдительны», — написали спасатели в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о надвигающихся осадках на Средний Урал. Больше всего осадков будет 10 марта. Причина выпадения снега — циклон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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