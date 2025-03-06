Путешествие к Пупу Земли и огромному Будде: подборка однодневных туров из Екатеринбурга

Екатеринбуржцев массово зовут на однодневные туры

07 марта 2025 в 13:47 Размер текста - 17 +

Статуя Будды до сих пор находится на крыше оставшейся части монастыря Фото: Алексей Андронов © URA.RU Погода постепенно дает послабления: в ближайшие выходные в Свердловской области -2 градуса, а значит, пришло время возобновлять путешествия по Уралу. Куда отправиться в однодневный тур в марте и сколько это стоит — в подборке URA.RU. Таганай и Зюраткуль 8 марта екатеринбуржцев приглашают посетить два национальных парка Южного Урала. Туристов ждет прогулка по заснеженному лесу и в горном парке Бажова в Златоусте, завораживающие панорамы с высоты Черной скалы, откуда открываются вершины Таганая: Двуглавая сопка, Откликной гребень, Круглица и другие хребты. Несмотря на то, что путешественникам предстоит забираться на 853 м над уровнем моря, к смотровой площадке путь пройдет по экотропе без резкого подъема. В завершении ждет поход к гигантской сосульке «Ледяной фонтан», который вырастает каждый год в национальном парке Зюраткуль. Автобус уезжает в 6:30 от цирка, возвращается в 23:30. Весь тур с входными билетами, трансфером и экскурсией обойдется в 3900 рублей. Царство Снежной Королевы и Пуп Земли Тур в хрустальную сказку организуют 15 марта. Поездка к семиметровому водопаду Плакун, Кунгурской пещере и Пупу Земли продлится один день. Также туристы смогут пройтись по подвесному мосту через реку Сылву и увидят церкви и старинные здания. Такой формат подойдет для всех категорий туристов. Выезд в 7:30, возвращение = ближе к полуночи, стоимость — 3500 рублей. Волшебная гора Качканар и огромная статуя Будды Качканар — одна из самых высоких гор на Среднем Урале, где раньше на ее вершине был уникальный буддийский монастырь. Позже его снесли, но на месте остался большой Будда. Добраться туда можно лишь пешком, поэтому стоит рассчитывать силы — уровень похода определяют как выше средней сложности. Но, преодолев путь в 12 км, туристы смогут увидеть необычные ступы, скалы Верблюд и тайгу. Тур намечен на 22 марта, цена — 3200 рублей. Весенние Айские притесы и Сухие водопады Еще одной точкой притяжения считается одна из самых красивых уральских рек — Ай. Ее опоясывают Большие Притесы. В программе путешествия — посещение необычных печей под открытым небом и отвесных скал высотой под 100 метров. Любители экстремальных смогут пройти по мосту над пропастью и покачаться над обрывом на огромных качелях. Стоит учитывать, что предстоит пройти 5 км, но уровень сложности небольшой — примерно 2/5. Поездка состоится 29 марта, отправление — в 06:30, к полуночи автобус вернется в Екатеринбург, цена — 3600 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погода постепенно дает послабления: в ближайшие выходные в Свердловской области -2 градуса, а значит, пришло время возобновлять путешествия по Уралу. Куда отправиться в однодневный тур в марте и сколько это стоит — в подборке URA.RU. 8 марта екатеринбуржцев приглашают посетить два национальных парка Южного Урала. Туристов ждет прогулка по заснеженному лесу и в горном парке Бажова в Златоусте, завораживающие панорамы с высоты Черной скалы, откуда открываются вершины Таганая: Двуглавая сопка, Откликной гребень, Круглица и другие хребты. Несмотря на то, что путешественникам предстоит забираться на 853 м над уровнем моря, к смотровой площадке путь пройдет по экотропе без резкого подъема. В завершении ждет поход к гигантской сосульке «Ледяной фонтан», который вырастает каждый год в национальном парке Зюраткуль. Автобус уезжает в 6:30 от цирка, возвращается в 23:30. Весь тур с входными билетами, трансфером и экскурсией обойдется в 3900 рублей. Тур в хрустальную сказку организуют 15 марта. Поездка к семиметровому водопаду Плакун, Кунгурской пещере и Пупу Земли продлится один день. Также туристы смогут пройтись по подвесному мосту через реку Сылву и увидят церкви и старинные здания. Такой формат подойдет для всех категорий туристов. Выезд в 7:30, возвращение = ближе к полуночи, стоимость — 3500 рублей. Качканар — одна из самых высоких гор на Среднем Урале, где раньше на ее вершине был уникальный буддийский монастырь. Позже его снесли, но на месте остался большой Будда. Добраться туда можно лишь пешком, поэтому стоит рассчитывать силы — уровень похода определяют как выше средней сложности. Но, преодолев путь в 12 км, туристы смогут увидеть необычные ступы, скалы Верблюд и тайгу. Тур намечен на 22 марта, цена — 3200 рублей. Еще одной точкой притяжения считается одна из самых красивых уральских рек — Ай. Ее опоясывают Большие Притесы. В программе путешествия — посещение необычных печей под открытым небом и отвесных скал высотой под 100 метров. Любители экстремальных смогут пройти по мосту над пропастью и покачаться над обрывом на огромных качелях. Стоит учитывать, что предстоит пройти 5 км, но уровень сложности небольшой — примерно 2/5. Поездка состоится 29 марта, отправление — в 06:30, к полуночи автобус вернется в Екатеринбург, цена — 3600 рублей.