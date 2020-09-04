На митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала утром 5 сентября пришли менее тысячи человек. Об этом сообщается на сайте администрации Хабаровска.
«В краевой столице прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. На площадь Ленина вышла едва ли тысяча человек», — говорится на сайте.
В мэрии города отметили, что всего за время проведения протестных акций были арестованы 22 нарушителя порядка. Кроме того, с начала июля выявлено 4126 нарушений, совершенных участниками «автопробегов» в поддержку протестующих. Правоохранители составили 173 протокола.
Акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Экс-губернатора обвиняют в организации убийств в 2004—2005 годах. Сейчас краем руководит его однопартиец, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев. Стоит отметить, что с каждым разом в протестных митингах участвует все меньше людей. Так, на предыдущую демонстрацию, состоявшуюся 15 августа, вышли около двух тысяч человек.
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