Челябинская область достигла прорыва в борьбе с заражениями COVID

На выходных в регионе снова подскочила заболеваемость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 7 сентября зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Уже вторую неделю заболеваемость не опускалась ниже 70 случаев в сутки, периодически приближаясь к 80 случаям, что позволяет расценивать результаты понедельника как своего рода прорыв.

«С начала пандемии произошло 14 920 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 620 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли три пациента в возрасте 63, 81 и 91 года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки семь человек, с начала пандемии — 11 862 жителя области.

Губернатор Алексей Текслер продлил карантин по коронавирусу до 20 сентября, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.