Прорыв в снижении заболеваемости произошел, но не слишком убедительный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 сентября — 271-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 181-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 14 920 случаев заражения, выздоровели 11 862 и скончались 397 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 030 690 (+5 185) случаев заражения. Вылечились 843 277 (+2 328) пациентов — почти 82% от заболевших. Умерли 17 871 (+51) человек — 1,7% от заразившихся.

Волна заражений пошла вниз

В Челябинской области на 7 сентября зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Уже вторую неделю заболеваемость не опускалась ниже 70 случаев в сутки, периодически приближаясь к 80, что позволяет расценивать результаты понедельника как своего рода прорыв. С начала пандемии коронавирусом заболели почти 15 тысяч южноуральцев.

В Челябинске обнародовали афишу Дня города

Власти Челябинска окончательно определились с программой мероприятий, посвященных 284-летию столицы Южного Урала. Они пройдут в очном формате, сообщили 7 сентября на аппаратном совещании в администрации города. Афиша праздника полностью сформирована. Праздничные мероприятия пройдут на различных площадках во всех районах города с понедельник и по воскресенье. С подробной афишей можно ознакомиться здесь. Как стало известно URA.RU, не обозначенной там «фишкой» праздника станет фейерверк — он состоится в 22:00 воскресенья.

…и отменили главный банкет года

Из программы Дня города в Челябинске исключен традиционный банкет, на который собиралась деловая и властная элита областного центра. Причина — опасность заразиться коронавирусом. Соответственно, в необычном (но тоже по-своему торжественном) формате пройдет и вручение дипломов двум новым почетным гражданам столицы Южного Урала. Торжественный прием, который проводит мэр по случаю Дня города, считается одним из главных событий для челябинской элиты. В ресторан, где проводят прием, приглашают всех депутатов гордумы, глав районов и спикеров райсоветов, директоров предприятий и представителей бизнеса.

В Миассе от COVID скончалась врач

В Миассе от коронавирусной инфекции скончалась 42-летний врач-психиатр горбольницы №2. В 2001 году женщина окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, где выбрала специальность врача-психиатра. В 2019 году она возглавила отдел по клинико-экспертной работе в ГКБ №2, рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава области. С момента начала пандемии в Челябинской области скончались 11 медиков, заразившихся COVID-19.

Коронавирус проник в школы

В школах разных регионов России с началом учебного года стали фиксировать случаи распространения коронавируса, сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. По его словам, надзорные органы каждый день мониторят ситуацию по COVID-19, а также какое количество детей, классов и школ вынуждены уходить на дистант.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

В эти выходные в челябинских ТРК «Куба» и «Алмаз» работали выездные вакцинальные бригады. Прививки от гриппа поставили более 590 человек. Следующая подобная акция пройдет 10 сентября в ТРК «Елки». Всех желающих будут ждать с 15:00 до 19:00. По решению губернатора Алексея Текслера, прививочная кампания от гриппа началась в Челябинской области раньше срока из-за возможного наложения эпидемии гриппа на пандемию коронавируса. Власти планируют защитить от гриппа более 60% южноуральцев.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.