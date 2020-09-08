Целый класс гимназии №80 в Челябинске закрыли на карантин из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Класс в гимназии перевели на дистант — в Челябинске бюджет заработал более полумиллиарда рублей — в региональном СК прошли перестановки — бывшего полицейского осудили за воровство. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

В Челябинске целый класс гимназии закрыли на карантин

В гимназии №80 в Челябинске из-за коронавируса отправили учеников одного из классов на дистанционное обучение до 15 сентября. Во втором классе этой гимназии учится сын губернатора Алексея Текслера.

Мэрия Челябинска сэкономила более полумиллиарда рублей

В 2020 году для бюджета Челябинска удалось сэкономить 510 тысяч рублей из-за нового подхода к проведению конкурсов на муниципальные контракты. В основном аукционы касались благоустройства и ремонта дорог.

В региональном СК произошли перестановки

И. о. начальника следственного управления СКР по Челябинской области Степан Шульга оставил свой пост и перешел на должность первого замначальника следственного управления. На его место перешел полковник юстиции Константин Мирошниченко.

Бывшего силовика осудили за воровство

Бывший замкомандира отдельного батальона ДПС в Магнитогорске осужден на три года условно за то, что воровал топливо для служебных машин и злоупотреблял полномочиями.