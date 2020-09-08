08 сентября 2020
07 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 9 сентября. Мэрия сэкономила более 500 тысяч на дорогах, школы уходят на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростелеком установил видеокамеры в Гимназии №80, где учится Миша Текслер. Челябинск, гимназия80
Целый класс гимназии №80 в Челябинске закрыли на карантин из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Класс в гимназии перевели на дистант — в Челябинске бюджет заработал более полумиллиарда рублей — в региональном СК прошли перестановки — бывшего полицейского осудили за воровство. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

В Челябинске целый класс гимназии закрыли на карантин

Мэрия Челябинска сэкономила более полумиллиарда рублей

  • В 2020 году для бюджета Челябинска удалось сэкономить 510 тысяч рублей из-за нового подхода к проведению конкурсов на муниципальные контракты. В основном аукционы касались благоустройства и ремонта дорог.

В региональном СК произошли перестановки

  • И. о. начальника следственного управления СКР по Челябинской области Степан Шульга оставил свой пост и перешел на должность первого замначальника следственного управления. На его место перешел полковник юстиции Константин Мирошниченко.

Бывшего силовика осудили за воровство

  • Бывший замкомандира отдельного батальона ДПС в Магнитогорске осужден на три года условно за то, что воровал топливо для служебных машин и злоупотреблял полномочиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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