Махонин рассказал, кто бесплатно получит коттеджи в Пермском крае

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин придумал, как решить проблему с медицинскими кадрами на селе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Главным врачам в сельских территориях Пермского края будут в безвозмездное пользование давать коттеджи. Об этом в интервью газете «ВЗГЛЯД» рассказал врио губернатора региона Дмитрий Махонин.

«Мы строим жилье для медиков. Допустим, в [пятитысячном городе] Чердыни — комфортный коттедж, рассчитанный на семью с несколькими детьми, для главного врача. Того, кто приедет в местную больницу», — рассказал Махонин деловой газете «ВЗГЛЯД». Он отметил, что в случае смены места работы главврач должен будет освободить коттедж, который достанется следующему руководителю медицинского учреждения.

По оценке Махонина, сейчас в крае нехватка врачей составляет 25-30%. При этом ситуация в регионе из-за наличия собственного медуниверситата лучше, чем в других субъектах федерации. Планируется, что с выпускниками-медиками подпишут контракт, по которому они будут обязаны отработать несколько лет в сельских территориях и только после этого смогут вернуться в Пермь.

Интервью Махонина вышло в первый день выборов губернатора Пермского края, которые пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года. В них принимают участие четыре кандидата: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самвыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДПР.