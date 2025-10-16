В Калининском районе по улице Сормовской построят новый складской комплекс площадью 3 483 квадратных метра. Градостроительная комиссия одобрила отклонение от предельных параметров с минимальным процентом озеленения при строительстве объекта, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (производственно-складской корпус № 1, производственно-складской корпус № 2, бытовой корпус) на земельном с минимальным процентом озеленения — 10 в территориальной зоне производственно-складских объектов IV класса опасности. Объекты будут расположены по ул. Сормовской в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
На участке будут построены два производственно-складских корпуса, а также бытовой корпус. Кадастровая стоимость участка — 4 344 800 рублей.
Земельный участок, на котором будет возведен комплекс, предназначен для строительства склада готовой продукции и офиса. Компании ООО «Символ» участок был предоставлен на праве аренды. Договор заключили в целях реализации инвестиционного проекта «Расширение и модернизация производства изделий из вторичного сырья для дорожного строительства и городской среды в Челябинске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!