Депутатская группа под руководством Игоря Володина (справа) временно отказалась от конфликта с мэрией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Оппозиционное большинство в гордуме Екатеринбурга второй день подряд пропускает поводы для критики мэрии, потому что рассчитывает увеличиться еще на два мандата по итогам довыборов в гордуму 22 ноября в Ленинском и Верх-Исетском округах. Так, 14 сентября на закрытом собрании фракции «ЕР» депутаты отказались критиковать чиновников за транспортную реформу, а на заседании гордумы 15 сентября — за борьбу с COVID-19, из-за которого в городе закрылись 22 класса.

Авторитетный бизнесмен, который поддерживает депутатское большинство, по-прежнему пытается согласовать с губернатором Евгением Куйвашевым выдвижение на довыборы Виталия Чачина и экс-депутата Антона Швалева. Предпринимателю противодействует «Единая Россия» (поскольку партия потеряла большинство в думе), а также «Таганский ряд» и мэрия. Из-за спора между элитами вопрос поставлен на паузу.

«Сейчас дума затаилась, делая вид, что она управляемая и не является источником дестабилизации. Это должно убедить губернатора в безопасности расширения этого большинства еще двумя мандатами», — описывает замысел депутатов источник URA.RU. Однако задумка народных избранников не сработает, предполагает другой собеседник агентства. «Скорее всего, спектакль по усыплению бдительности губернатора не возымеет эффекта: глава региона уже дал понять, что на довыборах поддержит только единороссов», — считает инсайдер.

В разговоре с агентством спикер думы Игорь Володин, контролирующий оппозиционное думское большинство, заявил, что спокойная атмосфера в представительном органе связана исключительно с отсутствием в повестке острых вопросов. «Например, изменения в правила застройки мы получили только сегодня утром», — отметил Володин, подчеркнув, что не участвует в интригах, связанных с предстоящей кампанией.