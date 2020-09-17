17 сентября у Дмитрия Махонина подтвердили коронавирус Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, чем занимается во время больничного. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram.

«Чувствую себя удовлетворительно, нахожусь под контролем врачей. Работа не останавливается, провожу совещания по видеосвязи. Только что закончил очередное», — рассказал Махонин. Он отметил, что получает много сообщений с вопросами о здоровье. Губернатор поблагодарил «за поддержку и добрые слова».

Утром 17 сентября стало известно о том, что Махонин ушел на больничный с признаками ОРВИ. Вечером того же дня в пресс-службе главы региона отметили, что у него подтвержден коронавирус. Сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме. Кроме того, коронавирус подтвержден у замглавы администрации губернатора Пермского края Николая Иванова.

Дмитрий Махонин признался, что работает во время больничного instagram.com