17 сентября 2020
16 сентября 2020

Пермский губернатор Махонин показал, чем занимается на больничном. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Перми Дмитрий Махонин на голосовании по поправкам в Конституцию России. Пермь, махонин дмитрий
17 сентября у Дмитрия Махонина подтвердили коронавирус Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, чем занимается во время больничного. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram.

«Чувствую себя удовлетворительно, нахожусь под контролем врачей. Работа не останавливается, провожу совещания по видеосвязи. Только что закончил очередное», — рассказал Махонин. Он отметил, что получает много сообщений с вопросами о здоровье. Губернатор поблагодарил «за поддержку и добрые слова».

Утром 17 сентября стало известно о том, что Махонин ушел на больничный с признаками ОРВИ. Вечером того же дня в пресс-службе главы региона отметили, что у него подтвержден коронавирус. Сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме. Кроме того, коронавирус подтвержден у замглавы администрации губернатора Пермского края Николая Иванова.

Дмитрий Махонин признался, что работает во время больничного
instagram.com

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...