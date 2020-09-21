В ХМАО за четыре дня удвоилось количество школьников на дистанте

Все это происходит на фоне общего увеличения числа болеющих коронавирусом в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за коронавируса закрыты три детских сада, в которых воспитывались 638 детей. Все они отправлены домой, как и более 7 тыс школьников, для которых привычный формат обучения изменили на дистанционный. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала замдиректора департамента образования ХМАО Снежана Возняк.

«По состояние на 21 сентября в ХМАО закрыты 5 образовательных организаций — три детских сада и две школы. Из них по ОРВИ и группу две школы на 1 тыс 346 учащихся и по COVID-19 три детских сада на 638 воспитанников. Всего переведено на дистанционную форму обучения более 7 тыс обучающихся», — добавила Возняк.

В департаменте образования ХМАО добавили, что количество детей, отправленных на дистант из-за коронавируса, за 4 дня удвоилось. С чуть менее 1,5 тыс человек 17 сентября, до порядка 3 тыс человек сейчас. Остальные школьники, которые сейчас учатся дистанционно, либо сами больны ОРВИ, либо отправлены на карантин вместе со всем классом. В Роспотребнадзоре также отметили негативную тенденцию — школьники коронавирусом болеют все чаще. С прошлой недели их число выросло на 25%. Все это происходит на фоне общего увеличения числа больных: за минувшие сутки коронавирусом заболели 118 человек. Так много положительных тестов в регионе не получали с 12 августа.

Ранее URA.RU писало, что жители крупных городов ХМАО стали чаще обращаться в школы с просьбами перевести их детей на дистант, несмотря на резкое неприятие этой формы обучения в начале эпидемии коронавируса.